Здебільшого школярі відпочиватимуть цієї зими від навчання від двох тижнів до місяця. Усе залежить від того, чи ходили діти на канікули восени.

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Коли будуть зимові канікули у школах Житомира 2023 – 2024

У️ школах Житомира зимові канікули цьогоріч розпочнуться 23 грудня 2023 року.

Школярі відпочиватимуть до 14 січня.



15 січня 2024 року учні повернуться на навчання.

Так, вони взимку не вчитимуться три тижні.

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Коли будуть зимові канікули у школах України