Как правильно и красиво на украинском языке назвать "кольцо"

30 апреля 2024, 13:08
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Светлана Чернышова

Украинцы часто любят "грешить" в своей речи суржиковыми словами. Часто потому, что не знают правильного соответствия в родном языке.

Учительница украинского языка Светлана Чернышова назвала такое “популярное” слово, которое надо заменить. Это – “кольцо”, отмечает Образование 24.

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Как назвать кольцо на украинском

Педагог акцентировала, что это слово можно употреблять в различных ситуациях. И подсказала, как это сделать правильно с помощью различных синонимов.

  1. Любой предмет в форме круга – не "кольцо", а "кільце".

Пример: Я вивчав поглядом двірне кільце.

Украшение на палец – не "кольцо", а:

  • каблучка;
  • обідець;
  • перстень;
  • обручка;
  • колечко.

Пример: Каблучка-обручка, що стисла вам ручку.

    1. Положение, в котором кто-то полностью изолирован, – не "кольцо", а:
    • оточення;
    • облога;
    • блокада;
    • кільце.

    Пример: Українські воїни успішно розірвали кільце та вийшли з оточення.


    Как назвать "кольцо" на украинском / скриншот видео

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    Автор: Марія Волошин