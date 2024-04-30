Как правильно и красиво на украинском языке назвать "кольцо"
30 апреля 2024, 13:08Читати новину українською
Источник:Светлана Чернышова
Украинцы часто любят "грешить" в своей речи суржиковыми словами. Часто потому, что не знают правильного соответствия в родном языке.
Учительница украинского языка Светлана Чернышова назвала такое “популярное” слово, которое надо заменить. Это – “кольцо”, отмечает Образование 24.
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Как назвать кольцо на украинском
Педагог акцентировала, что это слово можно употреблять в различных ситуациях. И подсказала, как это сделать правильно с помощью различных синонимов.
- Любой предмет в форме круга – не "кольцо", а "кільце".
Пример: Я вивчав поглядом двірне кільце.
Украшение на палец – не "кольцо", а:
- каблучка;
- обідець;
- перстень;
- обручка;
- колечко.
Пример: Каблучка-обручка, що стисла вам ручку.
- Положение, в котором кто-то полностью изолирован, – не "кольцо", а:
- оточення;
- облога;
- блокада;
- кільце.
Пример: Українські воїни успішно розірвали кільце та вийшли з оточення.
Как назвать "кольцо" на украинском / скриншот видео
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