Як правильно та красиво українською назвати "кольцо"

30 квітня 2024, 13:08
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Джерело:

Світлана Чернишова

Українці часто люблять "грішити" у своєму мовленні суржиковими словами. Часто тому, що не знають правильний відповідник у рідній мові.

Учителька української мови Світлана Чернишова назвала таке "популярне" слово, яке треба замінити. Це – "кольцо", зазначає Освіта 24.

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Як назвати "кольцо" українською 

Педагогиня акцентувала, що це слово можна вживати у різних ситуаціях. Та підказала, як це зробити правильно за допомогою різноманітних синонімів. 

  1. Будь-який предмет у формі кола – не "кольцо", а кільце.

Приклад: Я вивчав поглядом двірне кільце.

  1. Прикраса на палець – не "кольцо", а:
  • каблучка;
  • обідець;
  • перстень;
  • обручка;
  • колечко.

Приклад: Каблучка-обручка, що стисла вам ручку. 

  1. Положення, у якому хтось повністю ізольований, – не "кольцо", а:
  • оточення;
  • облога;
  • блокада;
  • кільце.

Приклад: Українські воїни успішно розірвали кільце та вийшли з оточення.


Як назвати "кольцо" українською / Скриншот відео

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Автор: Марія Волошин