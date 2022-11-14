Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать: назвали даты
Источник:Виталий Кличко
Из-за полномасштабной войны часть украинских школьников не ушла на осенние каникулы. Они будут отдыхать дольше зимой.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зимние каникулы в школах столицы Украины начнутся по графику. При этом он назвал дату.
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Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы
Так, зимние каникулы в столичных школах, по словам Кличко, начнутся 26 декабря 2022 года. При этом продлятся месяц – до 27 января 2023 года
В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск,
– уточнил мэр Киева.
В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.
Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.
Как ранее учились ученики Киевской области
- С 26 октября все учебные заведения Киевской области получили возможность возобновить обучение в очном и смешанном форматах.
- Дети могли снова ходить в школу благодаря улучшению уровня ситуации безопасности в области. Однако обучение очно происходило только в тех образовательных учреждениях, у которых есть надежные укрытия.
- 99 % школ области осенние каникулы перенесли на зиму.
- К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевской области на 100% готовы к отопительному сезону.
- Осенние каникулы для школьников Киева начались 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
- С 1 и 2 ноября школы Киевской области работали дистанционно. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угрозы российских обстрелов. Детсады до 2 ноября работали в режиме дежурных групп.
- 3 ноября школы Киевской области после временной вынужденной дистанционной работы возобновили обучение в очном и смешанном форматах.
- К слову, обучение продолжается более чем в 550 школах области. Дистанционно работает более 180 учреждений, очно и по смешанной форме – более 370 учреждений.