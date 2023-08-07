Украинский язык является настоящей сокровищницей интересных слов и высказываний. Поэтому украинцам следует каждый раз обогащать свою речь.

Особенно в период расцвета соловьиной в мире. Какими красивыми словами родного языка поразить собеседников, читайте дальше.

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5 колоритных украинских слов, которые обогатят вашу речь

Німувати

Німувати (укр.) – значит молчать, отмалчиваться.

Спохмурніти

Синоним к слову "спохмурніти" (укр.) – приуныть (укр. зажуритися).

Путівець

А вот если ты уже и идешь окольными путями, то только "путівцями" (укр.) – полевыми дорогами.

Чудернацький

"Чудернацький" (укр.) – это странный, необычный, не такой как все.

Примилятися

Когда кто-то пытается задобрить, обольстить или понравиться кому-то в хороших целях – это "примилятися" (укр.).