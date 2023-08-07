5 колоритних українських слів, які збагатять ваше мовлення

Особливо у час розквіту солов'їної у світі. Якими красивими словами з рідної мови вразити співрозмовників, читайте далі.

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Німувати

Німувати – означає мовчати, відмовчуватися.

Спохмурніти

Синонім до слова спохмурніти – зажуритися.

Путівець

А ось якщо ти вже і йдеш манівцями, то тільки путівцями – польовими дорогами.

Чудернацький

Чудернацький – це дивний, незвичний, не такий як всі.

Примилятися

Коли хтось намагається піддобритися, звабити чи сподобатися комусь у хороших цілях – це примилятися.