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Учеба Саморазвитие Не "командировка": как правильно называть рабочую поездку
8 октября, 10:40
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Не "командировка": как правильно называть рабочую поездку

Олеся Кух

Мы можем прекрасно знать, как правильно писать официальные письма, но в рабочей беседе вдруг всплывает привычное слово "командировка". Это слово настолько прижилось, что мы его уже почти не замечаем.

Кажется, что все так говорят, но в украинском языке есть свое точное и давно известное слово. Рассказываем о нем со ссылкой на "Горох".

Как правильно на украинском языке называть поездку по делам?

В рабочем общении слово "командировка" настолько привычно, что его легко не заметить. Но на украинском правильно – відрядження.

Именно этим словом называют служебное поручение, связанное с выездом куда-либо, саму рабочую поездку и удостоверение о такой поездке.

Почему не "командировка"? Потому что "командировка" – русское слово, которое в украинской речи часто употребляют по привычке и из-за длительного насаждения языка. Именно поэтому в украинских словарях вы встретите слово "командировка", но с пометкой – "разговорное".

В официальной документации уже используется термин "відрядження". Итак:

  • командировка → відрядження;
  • командирувати → відряджати;
  • поїхати в командировку → поїхати у відрядження;
  • службова командировка → службове відрядження;
  • командіровочний лист → посвідчення про відрядження чи путівка;
  • командіровочні → добові / витрати на відрядження;
  • гроші на командіровку → кошти на відрядження.

В то же время не каждая рабочая поездка является відрядженням. Если человек просто едет по рабочим делам, уместно сказать:

  • робоча поїздка

  • службова поїздка

  •  або поїздка у службових справах.

И дело не в том, чтобы механически заменить одно слово другим. Важно постепенно отучиться от привычных калек и замечать, что в украинском языке есть естественные слова для вполне привычных ситуаций.