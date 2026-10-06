Не "в кінці кінців": подбираем уместные украинские эквиваленты
Иногда мы не переводим русскую фразу, а просто переносим ее на украинский язык – слово за словом. Вроде бы все понятно, но фраза все равно звучит неестественно.
Фраза "в кінці кінців" – хороший пример: понятная, привычная, но калькованная. А как ее заменить на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".
"В кінці кінців" – как правильно перевести на украинский?
Кальки часто незаметно приживаются в речи. Мы слышим конструкцию десятки раз, привыкаем к ее звучанию, а потом уже не задумываемся, откуда она взялась. Именно так произошло с выражением "в кінці кінців" – дословным воспроизведением русского "в конце концов".
В украинском языке такая конструкция считается неудачной. Зато у нас есть несколько естественных вариантов – и выбор зависит от того, какой оттенок мы хотим передать.
Самые простые и естественные соответствия:
"кінець кінцем",
"зрештою",
"врешті-решт".
Обратите внимание! Слово "зрештою" пишется слитно, когда это наречие. А вот "з рештою" – это уже совсем другое: "поговорили с остальными участниками".
Когда какое слово использовать?
Каждое слово имеет свой "оттенок", и стоит учитывать ситуацию, в которой его следует использовать, чтобы точно передать смысл.
"Зрештою" – когда подводим итог. Это слово передает значение "после всего", "наконец", "в конце концов".
- "Зрештою, ми таки домовилися".
"Врешті-решт / урешті-решт" – когда хочется подчеркнуть результат:
- "Врешті-решт він погодився".
"Кінець кінцем" – тоже украинский вариант. Он также означает итог, завершение определенной ситуации:
- "Кінець кінцем усе владналося."
Именно эта фраза может использоваться как эмоциональное восклицание, означающее – "услышь меня", "прислушайся".
Но здесь есть небольшой нюанс. Не всегда нужно искать буквальный эквивалент. В зависимости от ситуации "в конце концов" можно передать словами "так чи інакше", "хоч-не-хоч", "рано чи пізно", "як не крути".
Поэтому в следующий раз, когда на языке уже готово "в конце концов", остановитесь на секунду. Возможно, у украинского языка здесь есть гораздо более интересный вариант.