Точно ли катания "на коньках": развлечения с какими обувками ждут украинцы

Одним из любимых зимних развлечений является катание на льду. Но обувь, со специальным приспособлением для скольжения, ошибочно называют – коньки.

Как правильно называется эта обувь на украинском

Как правильно называется обувь для скольжения?

Через несколько дней начнется первый месяц зимы – декабрь. В Украину уже наведалась зима и припорошила север страны снежком, а дети уже позабавились и поупражнялись в лепке снеговика.

А те, у кого зима любимое время года, ждут начала морозов и полноценных снегопадов, чтобы насладиться зимними развлечениями – катанием на лыжах, санках и коньках.

Хотя нет, слово "коньки" – это русский язык. Оно буквально означает – "маленькие лошади".

В литературном украинском языке существует другое соответствие – "ковзани". Слово происходит от глагола скользить – то есть легко двигаться по поверхности льда. "Ковзани" – это слово, которое имеет исконно украинское происхождение и отражает сам принцип движения – ковзання.

Что такое коньки?

Коньки – это специальные стальные полоски, прикрепленные к обуви для скольжения по льду. Древнейшие коньки датируют возрастом более 3500 лет. Их нашли в Китае, а изготавливали из рога и кости. В Украине коньки изготавливались из ребер животных и назывались "нартами".

У словарях и классической литературе встречаем именно этот вариант: "Літає малий Микита на ковзанах, як птах" (Степан Васильченко).

А вот специальная площадка для катания, называется – ковзанка. В разговорной речи можно услышать "льодовий майданчик", но это уже описательное слово, не заменитель.

Вывод такой – на украинском мы катаемся на ковзанах, а не "на коньках". Это слово не только правильное, но и красивое, потому что имеет собственное происхождение, которое передает легкость движения по льду. Говорите на украинском!