Образовательный омбудсмен просит ВРУ возобновить конкурсы на должности директоров школ

В Украине нужно возобновить обязательные конкурсы на должности директоров школ. Но в тех регионах, где разрешает ситуация безопасности.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что до полномасштабной войны большинство директоров школ так и выбирали. Однако во время войны не во всех регионах проводятся соответствующие конкурсы.

Смотрите также Может учитель изгнать ученика с урока и как реагировать родителям

Сергей Горбачев предлагает возобновить конкурсы на должность директоров школ

Горбачев подчеркнул: его Офис уже направил соответствующее письмо в ВРУ. В нем зафиксировано предложение внести изменения в законодательство и возобновить обязательное проведение конкурсов на должности директоров школ на территориях, где это возможно. При этом уточнил, что конкурсы нельзя организовывать на ТОТ и в прифронтовых областях.

Образовательный омбудсмен подчеркнул, что проведение таких конкурсов является проявлением демократии и справедливости. Также это хорошая возможность обновить руководство школы, чтобы достойные кандидаты проводили реформы и осуществляли реформу НУШ.

По словам Горбачева, такие конкурсы уменьшают и риски назначения на должности одиозных лиц или фигурирующих в коррупционных скандалах. Он также сообщил, что его Офис получает жалобы по отдельным назначениям.

Образовательный омбудсмен напомнил, что с мая 2022 года из-за изменений в законодательство директоров школ могут назначать на должность без конкурса. Последний не отменили, но власти могут определять самостоятельно, проводить конкурс или назначать директоров без него.

Читайте Директор работает со времен Брежнева: в лицее Житомира разразился скандал из-за школьной формы

Почему вопросы конкурсов на должность директора школы актуализировали