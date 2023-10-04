Образовательный омбудсмен просит ВРУ возобновить конкурсы на должности директоров школ
В Украине нужно возобновить обязательные конкурсы на должности директоров школ. Но в тех регионах, где разрешает ситуация безопасности.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что до полномасштабной войны большинство директоров школ так и выбирали. Однако во время войны не во всех регионах проводятся соответствующие конкурсы.
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Сергей Горбачев предлагает возобновить конкурсы на должность директоров школ
Горбачев подчеркнул: его Офис уже направил соответствующее письмо в ВРУ. В нем зафиксировано предложение внести изменения в законодательство и возобновить обязательное проведение конкурсов на должности директоров школ на территориях, где это возможно. При этом уточнил, что конкурсы нельзя организовывать на ТОТ и в прифронтовых областях.
Образовательный омбудсмен подчеркнул, что проведение таких конкурсов является проявлением демократии и справедливости. Также это хорошая возможность обновить руководство школы, чтобы достойные кандидаты проводили реформы и осуществляли реформу НУШ.
По словам Горбачева, такие конкурсы уменьшают и риски назначения на должности одиозных лиц или фигурирующих в коррупционных скандалах. Он также сообщил, что его Офис получает жалобы по отдельным назначениям.
Образовательный омбудсмен напомнил, что с мая 2022 года из-за изменений в законодательство директоров школ могут назначать на должность без конкурса. Последний не отменили, но власти могут определять самостоятельно, проводить конкурс или назначать директоров без него.
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Почему вопросы конкурсов на должность директора школы актуализировали
- Недавно в житомирском лицее №27 вспыхнул скандал. Руководство школы требовало от учащихся носить школьную форму.
- Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что такое требование директора учебного заведения можно трактовать как буллинг.
- Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев уточнил, что директор этого лицея работает на должности более 40 лет.
- К слову, в Житомире во время пандемии коронавируса должностные лица местных органов власти отменили проведение конкурса на должность директоров и назначали на должности руководителей школ, считавшихся удобными директорами, уточнил Горбачев.
- Он убежден, что Житомирский городской совет и департамент образования должны вернуть конкурсы на должности директоров школ.