Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що до повномасштабної війни більшість директорів шкіл так і обирали. Однак у час війни не у всіх регіонах проводять відповідні конкурси.

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Сергій Горбачов пропонує відновити конкурси на посаду директорів шкіл

Горбачов наголосив: його Офіс уже надіслав відповідного листа до ВРУ. У ньому зафіксована пропозиція внести зміни до законодавства та відновити обов'язкове проведення конкурсів на посади директорів шкіл на територіях, де це можливо. При цьому уточнив, що конкурси не можна організовувати на ТОТ та у прифронтових областях.

Освітній омбудсмен наголосив: проведення таких конкурсів є проявом демократії та справедливості. Також це хороша можливість оновити керівництво школи, аби гідні кандидати запроваджували реформи та здійснювали реформу НУШ.

За словами Горбачова, такі конкурси зменшують і ризики призначення на посади одіозних осіб або тих, хто фігурує у корупційних скандалах. Він також повідомив, що його Офіс отримує скарги щодо окремих призначень.

Освітній омбудсмен нагадав, що з травня 2022 року, через зміни до законодавства, директорів шкіл можуть призначати на посаду без конкурсу. Останній не скасували, але влада може визначати самостійно, чи проводити конкурс, чи призначати директорів без нього.

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Чому питання конкурсів на посаду директора школи актуалізували