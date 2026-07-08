Лидер – не из Львова: обнародован Консолидированный рейтинг вузов Украины за 2026 год

Опубликован консолидированный рейтинг украинских вузов за 2026 год. В него включены результаты 240 высших учебных заведений нашей страны.

Об этом сообщает Osvita.ua. Также в рейтинге представлены 10 тематических подрейтингов.

Какие вузы вошли в рейтинг

В частности, определялись лучшие классические, технические, аграрные, педагогические, медицинские, художественные, частные вузы. Также лучшие киевские вузы, лучшие вузы областей.

Для составления Консолидированного рейтинга использовались данные известных рейтингов: "ТОП-200 Украина", "Scopus", "Балл НМТ на контракт".

Лучшие вузы по данным рейтинга

Лидером является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он возглавляет список лучших вузов нашей страны на протяжении десяти лет. Этот университет также является лидером в подрейтинге классических университетов.

Второе место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Третье – Национальный университет "Львовская политехника". Он также стал лучшим техническим университетом страны.

На четвертой строчке расположился Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Пятое место занял Харьковский национальный университет имени Каразина.

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Список лучших аграрных университетов возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Лучшим педагогическим вузом стал Тернопольский национальный педагогический университет имени Гнатюка.

Лучшим медицинским – Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого.

Лидером среди художественных вузов Украины признан Киевский национальный университет культуры и искусств.

Среди частных вузов лучшие показатели в этом году продемонстрировала Межрегиональная Академия управления персоналом.

Лучшим учебным заведением Западного региона стал Львовский национальный университет имени Франко, Южного – Одесский национальный университет имени Мечникова, Северного – Сумский государственный университет, Восточного – Харьковский национальный университет имени Каразина, Центрального региона – Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова.