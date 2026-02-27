Что означает "кострубатий": это слово можно использовать во многих случаях
- Слово "корявый" в украинском языке может означать неровную поверхность, неуклюжую речь, растрепанную внешность, кривые конечности или неровное растение.
- Это слово также используется как метафора для чего-то несовершенного, но настоящего, напоминая, что красота может быть в живом и естественном.
Некоторые слова в украинском языке имеют несколько значений. Но едва ли не самое интересное – это происхождение слова, и как его употребление изменилось.
Что означает слово "кострубатый" и когда его говорить, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Смотрите также "Не плети харманы": что означает фразеологизм, распространенный на Львовщине
О чем можно сказать "кострубатый"?
В украинском языке есть такое интересное слово – "кострубатый", это слово кроме необычного звучания имеет немало ситуаций, когда его можно использовать и звучать и точно, и необычно.
Словари приводят несколько определений и ситуаций, когда можно говорить "корявый":
- что-то, имеющее неровную поверхность, шероховатое: "Розташувались тут же, біля річки, під дощем, на кострубатому камінні". (Олесь Гончар).
- о языке или о стиле – неуклюжий, неуклюжий, неумелый разговор: "Лист вийшов трохи кострубатий, зате правильний." (Иван Микитенко).
- о внешности – растрепанные, взъерошенные волосы или брови: "З-під білих кострубатих брів .. визирають добрі, а лукаві очі." (Михаил Коцюбинский).
- о конечностях человека – кривые, скрученные от болезни или старости: ""По якійсь хвилині взяв [Петро] своєю кострубатою рукою за хлопців чуб і повернув до себе." (Иван Багряный).
- о растении – неровный, покрученный ствол или ветви: "Скоро вишикувалась колона – довга, темна, кострубата." (Анатолий Хорунжий).
Происхождение у слова праславянское, поскольку его можно найти и в других языках: болгарский – каструбава́ты "шершавый, шершавый"; польский – kostrubaty, чешское – kostrbatý. В основе древнее слово *kostra – "что-то остистое, острое".
Корень "коструб-" родственный со словами "коструб" – неровность, шероховатость и "кострубачитися" – стать неуклюжим, покрученным. В нем чувствуется образ чего-то ломкого, грубого, неоковирного.
А еще "кострицей" называли грубые отходы после обработки льна и конопли, волокна которых шли на изготовление ткани.
Слово "кострубатый" – яркий пример того, как украинский язык умеет передать ощущение неровности, неуклюжести или шероховатости не только в физических вещах, но и в стиле, поведении или даже мыслях.
О еще одном обычае, связанном со словом, рассказывает этнограф Идея Александровна. У славян-язычников существовал обычай проводов весны – похороны Коструба или похороны Ярилы. Куклу могли сжигать, топить или разрывать на части. Эта кукла, которую изготавливали из соломы или костры и выглядела – кострубато: и остро, и неуклюже.
С этим словом связано и белорусское название месяца октябрь – кастричник, именно в этот период типали лен.
Кто такой Коструб: смотрите видео
Каждое слово имеет за собой целую историю или даже обычай. Поэтому "кострубатый" – это не только описание поверхности или стиля. Это слово часто используется как метафора для всего несовершенного, но настоящего. Оно как бы напоминает: красота может быть не только в гладком и отшлифованном, но и в неровном, живом, естественном.
А вы используете это слово в своей речи? Если нет – начните уже сегодня, думаю что возможность точно найдется.