"Котлеты" пришли к нам из Франции: как Ольга Франко называла это любимое блюдо украинцев

Некоторые блюда имеют сразу два названия – заимствованное и исконно украинское. Именно так и произошло со словом "котлета".

В названиях блюд также скрыта история. Одни слова пришли к нам из Европы, другие зародились в украинских домах. Именно так произошло с "котлетой" и "сичениками", рассказываем со ссылкой на Hania Lacassagne.

"Сиченики" или "котлеты" – как правильно назвать блюдо на украинском языке?

Украинская кухня славится своими интересными и неповторимыми блюдами, не зря борщ уже входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Листая старинные кулинарные книги, художественную литературу или воспоминания путешественников, мы узнаем не только о блюдах, но и об их названиях. И оказывается, что сегодня некоторые из них мы называем по-другому.

Интересная языковая ситуация сложилась с известным и любимым многими блюдом – котлетой. Как объясняют словари, это пищевой продукт из нарезанного или мясного фарша, преимущественно продолговатой формы, обжаренный на сковороде.

Слово "котлета" – нормативное слово, зафиксированное во многих словарях. Но не все знают его происхождение. Оно пришло в украинский язык через европейские языки от французского côtelette – " ребрышко", "отбивная на реберной кости" или мясо из ребра.

Но ведь сейчас мы знаем другое блюдо с таким названием?

Вместе с тем, заглянув в украинские кулинарные книги начала ХХ века, хотя бы в "1-ю украинскую общепрактическую кухню" Ольги Франко, там это блюдо называется – "сиченики".

"Сиченики" – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из рубленого (мелко нарезанного) мяса, рыбы или овощей. Название происходит от глагола "сікти" – рубить, мелко резать. Именно так когда-то готовили мясо, когда мясорубок еще не существовало или не у всех было механическое устройство для измельчения мяса.

А кусок мяса на косточке мы теперь знаем как каре.

Как называть блюдо – котлета или сиченик: смотрите видео

Поэтому исторически это были разные блюда, но сейчас они вполне могут обозначать одно и то же блюдо. То есть:

"котлета" – европейское блюдо, которое изначально представляло собой кусок мяса на реберной кости;

блюдо, которое изначально представляло собой кусок мяса на реберной кости; "сиченики" – традиционное украинское блюдо из рубленой массы.

Со временем значение слова "котлета" заменило для нас сиченики. И мы даже считаем, что это разные блюда – разве нет? Впрочем, сейчас оба слова являются нормативными, но не всегда означали одно и то же.

И если хочется обогатить речь самобытной лексикой, стоит чаще упоминать именно "сиченики". Пробовали готовить по старым рецептам?