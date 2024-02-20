Как правильно по-украински назвать "кожанку"
20 февраля 2024, 22:14Читати новину українською
Украинцы часто употребляют суржиковые слова. В том числе и для обозначения одежды.
Часто и потому, что не знают правильные украинские соответствия. Поэтому Образование 24 продолжает помогать искоренять суржик из вашей речи.
Смотрите также Как правильно на украинском назвать "дубленку"
Как сказать на украинском "кожанка"
Одним из "любимых" суржиковых слов, которые часто можно услышать из уст украинцев, является слово "кожанка". Вместо этого стоит говорить только "шкіряна куртка" (укр.).
При этом помните, что нет в украинском языке слова "кожа" – есть "шкіра".Что интересно! В украинском языке вы можете найти слово "кожанка", которое будет иметь значение "шкірянка", но оно является диалектным.
Заметим также, что ранее в нашей антисуржиковой подборке мы также рассказывали, как правильно называть вещи из вашего зимнего гардероба.
Как правильно на украинском назвать "дубленку"
- Также часто из уст украинцев можно услышать слово "дубленка".
- Однако так не стоит называть элемент своего зимнего гардероба.
- В украинском языке правильным соответствием будет "дублянка" (разговорное) или кожух.
- Что интересно, эти слова имеют красивые синонимы.
- Какие именно, читайте по ссылке.