Как правильно по-украински назвать "кожанку"

Украинцы часто употребляют суржиковые слова. В том числе и для обозначения одежды.

Часто и потому, что не знают правильные украинские соответствия. Поэтому Образование 24 продолжает помогать искоренять суржик из вашей речи.

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Как сказать на украинском "кожанка"

Одним из "любимых" суржиковых слов, которые часто можно услышать из уст украинцев, является слово "кожанка". Вместо этого стоит говорить только "шкіряна куртка" (укр.).

При этом помните, что нет в украинском языке слова "кожа" – есть "шкіра".

В украинском языке вы можете найти слово "кожанка", которое будет иметь значение "шкірянка", но оно является диалектным.

Заметим также, что ранее в нашей антисуржиковой подборке мы также рассказывали, как правильно называть вещи из вашего зимнего гардероба.

Как правильно на украинском назвать "дубленку"