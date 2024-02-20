Як правильно українською назвати "кожанку"
20 лютого 2024, 22:14Читать новость на русском
Українці часто вживають суржикові слова. Зокрема й на позначення одягу.
Часто й тому, що не знають правильні українські відповідники. Тож Освіта 24 продовжує допомагати викорінювати суржик з вашого мовлення.
Дивіться також Як правильно українською назвати "дубльонку"
Як сказати українською "кожанка"
Одним із "улюблених" суржикових слів, які часто можна почути з вуст українців, є слово "кожанка". Натомість варто казати лише "шкіряна куртка".
При цьому пам'ятайте, що немає в українській мові слова "кожа" – є шкіра.Що цікаво! В українській мові ви можете знайти слово "кожанка", яке матиме значення "шкірянка", але воно є діалектним.
Зауважимо також, що раніше у нашій антисуржиковій добірці ми також розповідали, як правильно називати речі з вашого зимового гардероба.
Як правильно українською назвати "дубльонку"
- Також часто з уст українців можна почути слово "дубльонка".
- Однак так не варто називати елемент свого зимового гардероба.
- В українській мові правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух.
- Що цікаво, ці слова мають красиві синоніми.
- Які саме, читайте за посиланням.