Як правильно українською назвати "кожанку"

20 лютого 2024, 22:14
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Українці часто вживають суржикові слова. Зокрема й на позначення одягу.

Часто й тому, що не знають правильні українські відповідники. Тож Освіта 24 продовжує допомагати викорінювати суржик з вашого мовлення. 

Дивіться також Як правильно українською назвати "дубльонку"

Як сказати українською "кожанка"

Одним із "улюблених" суржикових слів, які часто можна почути з вуст українців, є слово "кожанка". Натомість варто казати лише  "шкіряна куртка". 

При цьому пам'ятайте, що немає в українській мові слова "кожа" – є шкіра. 

Що цікаво! В українській мові ви можете знайти слово "кожанка", яке матиме значення "шкірянка", але воно є діалектним.

Зауважимо також, що раніше у нашій антисуржиковій добірці ми також розповідали, як правильно називати речі з вашого зимового гардероба.

Як правильно українською назвати "дубльонку"

  • Також часто з уст українців можна почути слово "дубльонка".
  • Однак так не варто називати елемент свого зимового гардероба. 
  • В українській мові правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух.
  • Що цікаво, ці слова мають красиві синоніми. 
  • Які саме, читайте за посиланням. 
Автор: Марія Волошин