Учеников 5 – 9 классов будут оценивать по-новому: в МОН объяснили, что изменится

Новые Рекомендации по оценке результатов обучения соискателей образования утвердило МОН. В чем отличие подхода к оценке учеников и почему касается именно 5 – 9 классов?

В августе 2024 года Министерство образования и науки Украины утвердило Рекомендации по оценке результатов обучения соискателей образования в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. Журналисты Суспільного обратились за разъяснением, с которым предлагает познакомиться 24 Канал.

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Что предусматривают изменения в оценивании учеников 5 – 9 классов

Цель введения изменений в оценивании – согласовать систему оценивания в классах Новой украинской школы (НУШ) с Государственным стандартом базового среднего образования. Общими для старых и новых критериев оценивания остаются уровни и 12 – балльная шкала. Однако теперь дается свобода учебному заведению использовать собственную шкалу оценивания.

В МОН дали следующее разъяснение, почему изменения касаются именно обучения учащихся 5 – 9 классов, а не 5 – 11 классов, которые также учатся по новому Государственному стандарту базового среднего образования.

В 2024 – 2025 учебном году по нему будут учиться 5 – 7 и 8 классы, которые учатся по пилотным проектам НУШ. 8 –9 классы не смогут в полной мере использовать новую систему оценивания, поскольку учатся по старому государственному стандарту,

– говорится в письме.

В критериях оценивания 2011 года, которые использовали школы еще до прошлого учебного года, был основной акцент на знаниевом компоненте.

Соответственно, если мы анализируем те критерии, то видим, что если ученики воспроизводят часть знаний, то есть обладают какими-то понятиями и содержанием, это может считаться высоким уровнем достижений,

– отметили в Министерстве образования.

Реформа НУШ и Государственный стандарт базового среднего образования, который правительство утверждено в 2020-м, базируются уже на компетентностном подходе (знания + умения + ценности + отношение).

Новый документ дает описание каждого балла шкалы оценивания. Оно представлено с учетом структуры компетентности и сквозных во всех ключевых компетентностях умений: чтение с пониманием, умение выражать собственное мнение устно и письменно, критически и системно мыслить, способность логически обосновать позицию и тому подобное.

В ведомстве отметили, что в критериях 2024-го работа с информацией заложена в каждую образовательную отрасль.

То есть это умение развивают и при изучении языка, и при изучении математики или искусства. И это информация разного рода: текстовая, визуальная и т.д,

– говорится в сообщении МОН.

Новые критерии оценивания школьников

Рекомендации по оценке результатов обучения соискателей образования в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования определяют подходы к оцениванию результатов обучения учащихся 5 – 9 классов. В частности, определены:

общие критерии оценивания (определяют общие подходы к установлению результатов обучения учащихся);

критерии оценивания по образовательным отраслям.

Критерии оценивания имеют четыре уровня (каждый следующий охватывает требования к предыдущему и добавляет новые). Один уровень состоит из 3 баллов, которые в сумме дают 12.

начальный (1–3 балла);

средний (4–6 баллов);

достаточный (7–9 баллов);

высокий (10–12 баллов).

В Рекомендациях предоставлено детальное описание каждого балла шкалы оценивания. Кроме того, в документе предложена форма Свидетельства достижений ученика / ученицы. Если нужно, школы могут вносить в него изменения, чтобы оно лучше соответствовало образовательной программе учебного заведения и потребностям ученичества.

Что такое Свидетельство достижений

Свидетельство достижений – это документ, который освещает комплексную характеристику учебной деятельности ученика. Он состоит из двух частей:

1. Характеристика учебной деятельности. Здесь учителя оценивают уровень сформированности сквозных умений у ученика/ученицы в конце учебного года. Речь идет о понимании прочитанного, выражение собственного мнения, критическое и системное мышление, инициативность и тому подобное.

Оценок в этом разделе нет. Учитель лишь определяет один из уровней сформированности того или иного умения: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи". Заполнять эту часть свидетельства учителя могут коллегиально или это может делать классный руководитель.

2. Характеристика результатов обучения. В этом разделе выставляют баллы за учебные предметы/интегрированные курсы ежесеместрово и за год. Сначала учитель выставляет балл за отдельные группы результатов обучения, которые определены в Государственном стандарте базового образования. После этого выводит общую оценку за семестр

За каждую из этих групп результатов обучения учитель выставляет оценку. Общая оценка за семестр формируется на основании четырех оценок по группам результатов, а годовая – на основе семестровых.

Как нововведение использовать на практике

Для организации оценивания результатов обучения учитель/учительница должна определить формы формирующего и итогового оценивания при планировании образовательного процесса на семестр, формулировать понятные для учеников учебные цели; основой для формулирования таких учебных целей являются обязательные результаты обучения, определенные Государственным стандартом.

Прежде всего это формирующее оценивание, ему МОН рекомендует отдавать предпочтение.

Это отслеживание динамики развития ученика/ученицы. Именно формирующее оценивание позволяет корректировать образовательный процесс. Это те реперные точки, которые позволяют проследить, как ученик шел из пункта А в пункт Б и что он на определенном промежутке достиг,

– объясняют в МОН.

Если же речь идет об итоговом оценивании, то оценивают не прочитанный текст, не написанное сочинение, а результаты обучения, которые определены в государственном стандарте.

То есть там четко определены ожидаемые результаты обучения, поэтому именно на них должен ориентироваться учитель, предлагая ученику-ученице то или иное задание. Важно и то, что, в отличие от 2011 года, учителю надо знакомить учеников с критериями оценивания. Не только общими или отраслевыми (то есть теми, что касаются конкретной дисциплины), а и с критериями оценивания той или иной работы. То есть ученик должен понимать, что за это задание может получить столько-то баллов, выполнив первое, второе, третье,

– объяснили в министерстве.

Кроме того, учитель может менять, подбирать виды деятельности и фиксировать учебные достижения как на каждом уроке, так и через диагностические промежуточные работы. Эти работы могут быть направлены на оценку определенной группы или групп результатов обучения. Таким образом учитель может сам определять, как именно проводить такое оценивание.

Важно! В МОН отметили, что учителя смогут больше ознакомиться с обновленными подходами к оценке во время прохождения повышения квалификации в областных институтах последипломного педагогического образования.