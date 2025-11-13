Вы пьете чай совсем не из "кружки": каким словом правильно назвать этот сосуд

Суржик закрался и сохранился в названиях бытовых вещей. И часто – мы его даже не замечаем.

Какую посуду называют "кружка" и есть ли такое название для посуды в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Марии Словолюб.

Смотрите также Осенние поделки для детей и взрослых: интересные идеи для семейного творчества

Из чего мы пьем – правильно ли говорить "кружка"?

Посуда для жидкости, которую мы пьем ошибочно называют – "кружка". Впрочем, этого слова нет в украинских словарях и его обозначают как суржик. Этимология слова ведет к средневерхненемецкому krûse или krûs(e) – созвучно с "кувшин", а в польском kruż – "кувшин". То есть обозначают посуду, из которой пили раньше. Впрочем сегодня в украинском языке оно отсутствует.

Вместо него рекомендуется употреблять – чашка – посуда с ушком для чая или кофе. Вероятно слово происходит от древнего славянского слова "чаша", которое присутствует во многих славянских языках.

Еще одним словом, заимствованным из тюркских языков, отдельно обозначают посуду для кофе – "філіжанка". Его чаще употребляют в западных областях страны.

А вот другое название, которое можно услышать – "горнятко", языковеды советуют использовать для обозначения небольшой глиняной или фарфоровой посуды для запекания или первых блюд.

Еще одно слово, которое встречаем – "кухоль или кухлик" – обозначает большую по объему посуду, преимущественно для пива.

Как называть посуду правильно: смотрите видео

Интересно, что в украинском языке словом "кружка" обозначают часть гончарного круга, то есть элемент, на котором формируется глиняное изделие.

Хотя слово "кружка" активно используется в повседневной речи, с точки зрения литературной нормы его лучше заменять на – чашка.

В украинском языке есть свои слова для обозначения посуды и кухонных принадлежностей, как вот для россиянизма "половник", поэтому не стоит использовать чужое. Говорите на украинском!