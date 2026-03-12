Кто такой "ксендз": кого так называют и что это за профессия

В украинском языке ко многим заимствованиям есть свои соответствия. Но именно иноязычным словом можно точнее обозначить предмет, профессию или явление.

Кого или что обозначают словом "ксендз" и о происхождении слова, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Кто такой ксендз – какое значение этого слова?

Вы точно слышали слово "ксендз" или встречали его в литературе. Его можно услышать и в медиа. Но знаете ли значение этого слова?

В Словаре украинского языка в 11 томах слово "ксендз" определяется как "католический священник в Польше и некоторых других странах".

Подобное определение подает и Большой толковый словарь современного украинского языка, где указано, что ксендз – это священнослужитель в католической церкви.

Слово "ксендз" (в некоторых источниках также ксендз) используется для обозначения католического священника, духовного лица в Римско-католической церкви. Чаще всего этот термин используют в разговорной речи или в исторических текстах, особенно когда речь идет о польской или западноукраинской среде.

Это слово пришло в украинский язык через польский. Оно происходит от польского ksiądz, что буквально означает священник.

Католический священник – ксендз / Freepik

Этимология этого слова еще древнее: польское ksiądz берет начало от праславянского слова князь (kъnędzь). В древности оно означало "властелин", "господин", "уважаемое лицо" и обозначало даже определённое состояние. Впоследствии в польском языке этим словом начали называть духовных лиц, а позже оно закрепилось именно за католическими священниками. Хотя иногда можно встретить и для греко-католических священников.

Интересно! Вот несколько фактов, которые свидетельствуют, что это слово, использовалось как светское. Польский хронист ХІІІ века Богухвал (Bogufal) свидетельствует, что Болеслава І Храброго, который распространил название ксендз на христианское духовенство с целью поднять свой авторитет в глазах полуязыческого населения. Поляки сначала титуловали его воеводой, а впоследствии начали именовать также – ksiądz. Даже еще в XVI веке Сигизмунд II Август в Статуте Гербурта титулуется: "король польский, великий ксендз литовский". Но в XVI веке слово "ксендз" в светском значении практически перестает употребляться.

В украинском языке слово "ксьондз" чаще всего встречается

у исторических текстах о Речи Посполитой;

у произведениях украинской литературы ХІХ – ХХ веков: " Пришли ксендзы и зажгли Наш тихий рай (Тарас Шевченко); Помещик построил костел..., нашел ксендза (Иван Нечуй-Левицкий).

в речи жителей звостока Украины, где католическая традиция была распространенной.

Сегодня в официальной церковной лексике чаще используют слова "священник", "отец" или "пастырь", однако ""ксендз" сохраняется как исторический и культурный термин. Потому что для обращения этот термин не используется, обозначения "профессии" – да, обращения – нет.

Из-за общего происхождения слова – "ксендз" і ""князь" имеют один древний корень. Это пример того, как в разных языках одно слово может изменить значение: в украинском князь остался названием светского правителя, а в польском – ksiądz стал названием духовного лица.