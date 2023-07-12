Кто и куда в Украине может поступать без результатов НМТ в 2023 году
В 2023 году можно поступить в вузы Украины без результатов национального мультипредметного теста. Однако не все абитуриенты имеют такую возможность.
Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что, по сути, поступить без результатов НМТ можно и на некоторые специальности. В частности, на творческие.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Кто и куда может поступать в 2023 году в вузы без НМТ
Чиновник рассказал, что поступление на творческие специальности в 2023 году предусматривает творческие испытания и экзамены.
Также есть определенные категории абитуриентов, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, где невозможно физически сдать НМТ. Такие абитуриенты также могут поступать без результатов мультитеста,
– уточнил Винницкий.
И добавил, что украинские вузы с нетерпением ждут поступающих, которые сейчас живут на оккупированной территории.
Мы вас приветствуем. Здесь проблем не будет по отношению к НМТ. Если вы находитесь на подконтрольной территории Украины, НМТ в основном требуется, за исключением творческих специальностей. Если вы поступаете на такие специальности – там будет собеседование или творческий конкурс,
– заметил заместитель министра образования.
Смотрите также Какие даты вступительной кампании 2023 года должен знать каждый абитуриент
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.