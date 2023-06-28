Если возникнут вопросы: куда звонить абитуриентам – номера телефонов
Источник:Освіта.ua
При поступлении в университет у абитуриентов может возникать много вопросов, справиться с которыми они самостоятельно не могут. Для таких случаев создали горячие линии, чтобы какая-то досадная ошибка не разрушила чью-то мечту.
Для поступающих создали специальные контактные линии для помощи при возникновении любых вопросов. Также всех абитуриентов просят немедленно сообщать о случаях нарушения законодательства.
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Куда звонить абитуриентам
По всем вопросам по вступительной кампании горячая линия будет работать до 11 августа. Номер телефона – 0-800-50-45-70. График работы следующий:
- понедельник – четверг 9:00 – 17:00;
- пятница 9:00 – 16:45.
Также можно обращаться по электронной почте: vstup2023@mon.gov.ua.
Во время вступительной кампании выпускникам могут быть полезны следующие номера:
документы об общем среднем образовании:
- +38 (044) 481-47-62;
- +38 (044) 481-32-07;
поступление в учреждения профессионального образования:
- +38 (044) 287-82-46;
- +38 (044) 287-82-40;
электронные кабинеты и электронные заявления:
- +38 (044) 290-18-13;
- +38 (067) 551-24-74;
- +38 (093) 342-38-63;
- +38 (095) 281-13-54;
поступление абитуриентов с временно оккупированных территорий:
- 0-800-50-44-25.