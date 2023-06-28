Для поступающих создали специальные контактные линии для помощи при возникновении любых вопросов. Также всех абитуриентов просят немедленно сообщать о случаях нарушения законодательства.

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Куда звонить абитуриентам

По всем вопросам по вступительной кампании горячая линия будет работать до 11 августа. Номер телефона – 0-800-50-45-70. График работы следующий:

понедельник – четверг 9:00 – 17:00;

пятница 9:00 – 16:45.

Также можно обращаться по электронной почте: vstup2023@mon.gov.ua.

Во время вступительной кампании выпускникам могут быть полезны следующие номера:

документы об общем среднем образовании:

+38 (044) 481-47-62;

+38 (044) 481-32-07;

поступление в учреждения профессионального образования:

+38 (044) 287-82-46;

+38 (044) 287-82-40;

электронные кабинеты и электронные заявления:

+38 (044) 290-18-13;

+38 (067) 551-24-74;

+38 (093) 342-38-63;

+38 (095) 281-13-54;

поступление абитуриентов с временно оккупированных территорий: