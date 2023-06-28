Для вступників створили спеціальні контактні лінії для допомоги у разі виникнення будь-яких запитань. Також усіх абітурієнтів просять негайно повідомляти про випадки порушення законодавства.
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Куди дзвонити абітурієнтам
Щодо всіх питань з вступної кампанії гаряча лінія працюватиме з до 11 серпня. Номер телефону – 0-800-50-45-70. Графік роботи наступний:
- понеділок – четвер 9:00 – 17:00;
- п’ятниця 9:00 – 16:45.
Також можна звертатися за електронною поштою: vstup2023@mon.gov.ua.
Під час вступної кампанії випускникам можуть стати у пригоді наступні номери:
документи про загальну середню освіту:
- +38 (044) 481-47-62;
- +38 (044) 481-32-07;
вступ у заклади професійної освіти:
- +38 (044) 287-82-46;
- +38 (044) 287-82-40;
електронні кабінети та електронні заяви:
- +38 (044) 290-18-13;
- +38 (067) 551-24-74;
- +38 (093) 342-38-63;
- +38 (095) 281-13-54;
вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій:
- 0-800-50-44-25.