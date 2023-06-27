Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, що цього року вступник має право подати 5 заяв на бюджетну форму навчання. При цьому у будь-який ЗВО.

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Скільки заяв можна подати у виші

Так, у 2023 року подати до 5 заяв на бюджет можна без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які їх подають. Також вступник може подати 15 заяв на контрактну форму здобуття освіти.

Але при цьому варто пам'ятати про пріоритет заяв. Адже цьогоріч вступ абітурієнтів на бюджет до вишів відбуватиметься з урахуванням визначених вступником пріоритетностей заяв.

Так, кожній заяві вступник має надати пріоритетність.

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Пріоритетність – це черговість заяв (від 1 до 5, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви). Відповідно до неї визначатимуть черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця.

Що важливо: після подання заяви пріоритетність вступник уже змінити не може.

Більше про те, що робити абітурієнтові, аби стати студентом омріяного ЗВО, читайте у матеріалі "Шлях до вишу 2023: що має зробити абітурієнт після складання НМТ".