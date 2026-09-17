"Кухонная утварь": как правильно назвать все, что есть на кухне
Многие предметы на кухне мы называем по отдельности: ложка, вилка, кастрюля, сковорода, миска. А когда хотим обозначить их одним словом, в разговоре иногда появляется слово "утварь".
Кажется, что "кухонная утварь" – вполне понятное словосочетание. Но если мы хотим говорить на украинском языке естественно, стоит вспомнить о его эквиваленте. Рассказываем со ссылкой на "Горох".
Не "кухонная утварь" – как правильно по-украински?
Кастрюли стоят в шкафу, ложки лежат в ящике, миски ждут своей очереди, а на плите что-то тихонько кипит. Как назвать все это одним словом? Точно – не "кухонная утварь".
А что не так с словом "утварь"? Оно – русское. Поэтому механически переносить конструкцию "кухонная утварь" → "кухонна утварь" не стоит.
В украинском языке для такого случая есть прекрасное слово – "начиння".
"Начиння" – это совокупность предметов, принадлежностей, вещей, необходимых для определенной работы или деятельности. Поэтому на кухне к "начиння" могут относиться кастрюли, сковородки, миски, горшки, ложки, вилки, ножи и другие предметы.
Например:
- "Всю кухонную утварь уже помыли".
- "Хозяйка достала из шкафа нужную посуду".
- "Для выпечки понадобится специальная кухонная утварь".
Обратите внимание! В слове ударение падает на "и" – начи́ння. Слово имеет форму только единственного числа. Во множественном числе это слово не употребляется.
А откуда взялось слово "начиння"?
Слово "начиння" связано с праславянским činiti " делать" ("следить за порядком"), производным от činъ – "порядок, действие". В древнем украинском языке оно употреблялось шире, чем сегодня, и могло обозначать различное снаряжение, инвентарь, принадлежности, реманент, вещи, необходимые для определенной деятельности. Поэтому можно сказать: домашняя утварь, ремесленная утварь, церковная утварь.
Но не путайте его со словом "начинка": в кулинарии это то, чем начиняют – например, мак в пончиках или картофель в пирожках.
В чем разница между "начинкой" и "начинням": смотрите видео от "Укрмовний акцент"
Но его нельзя заменить только словом "посуда", ведь это – прежде всего предметы для приготовления, подачи и употребления пищи. Да и "приладдя" – разнообразные предметы, устройства, инструменты, необходимые для определенной работы. А "начиння" может охватывать совокупность необходимых вещей в более широком смысле.
Поэтому украинская кухня имеет не только свои рецепты и традиции, но и собственное название для всего того разнообразия вещей, без которых на ней не обойтись.