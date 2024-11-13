Не говорите, что кует "кукушка": как назвать птицу на украинском
Украинцы часто могут употреблять в ежедневной речи суржиковые слова. В том числе и потому, что не знают украинских соответствий.
Не являются исключением даже птицы. Поэтому 24 Канал продолжает помогать "очищать" свою речь от "паразитов".
Смотрите также Есть два варианта: как правильно назвать "наволочку" на украинском
Как правильно назвать "кукушку" на украинском
Если вы хотите рассказать, о том, что увидели или услышали сегодня, как кует "полезная перелетная птица-самка со светло- или буровато-серым оперением, то не называйте ее "кукушкой".
В украинском языке есть свой красивый аналог – зозуля.
Так называют распространенного в Европе и Азии пернатого, что кладет яйца в чужие гнезда, питается насекомыми, в частности мохнатой гусеницей.
Как по-украински назвать "кукушку" / Depositphotos
Пословицы и поговорки
Украинское народное творчество содержит также немало интересных пословиц и поговорок о кукушке.
- Зозуля своє гніздо не в'є.
- Зозуля собі гнізда не мостить.
- Ще й на нашій вулиці зозуля закує.
- Зозуля житнім колосом удавилася.
- Про те зозуля кує, що свого гнізда не має.
Кукушка в произведениях украинских писателей и поэтов
Многие украинские поэты и писатели даже в названия произведений "вкрапили" эту птичку. Поэтому вы можете взяться за прочтение:
- новеллы "Три кукушки с поклоном" Григория Тютюнника;
- рассказ Евгения Гуцало "Кукушка";
- басни Леонида Глебова "Кукушка и петух";
- поэзии Александра Олеся "Пчелка и кукушка";
- басни Григория Сковороды "Кукушка и дрозд".