Не говорите, что кует "кукушка": как назвать птицу на украинском

13 ноября 2024, 21:17
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Автор: Мария Волошин

Украинцы часто могут употреблять в ежедневной речи суржиковые слова. В том числе и потому, что не знают украинских соответствий.

Не являются исключением даже птицы. Поэтому 24 Канал продолжает помогать "очищать" свою речь от "паразитов".

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Как правильно назвать "кукушку" на украинском

Если вы хотите рассказать, о том, что увидели или услышали сегодня, как кует "полезная перелетная птица-самка со светло- или буровато-серым оперением, то не называйте ее "кукушкой".

В украинском языке есть свой красивый аналог – зозуля.

Так называют распространенного в Европе и Азии пернатого, что кладет яйца в чужие гнезда, питается насекомыми, в частности мохнатой гусеницей.


    Как по-украински назвать "кукушку" / Depositphotos

    Пословицы и поговорки

    Украинское народное творчество содержит также немало интересных пословиц и поговорок о кукушке.

    • Зозуля своє гніздо не в'є.
    • Зозуля собі гнізда не мостить.
    • Ще й на нашій вулиці зозуля закує.
    • Зозуля житнім колосом удавилася.
    • Про те зозуля кує, що свого гнізда не має.

    Кукушка в произведениях украинских писателей и поэтов

    Многие украинские поэты и писатели даже в названия произведений "вкрапили" эту птичку. Поэтому вы можете взяться за прочтение:

    • новеллы "Три кукушки с поклоном" Григория Тютюнника;
    • рассказ Евгения Гуцало "Кукушка";
    • басни Леонида Глебова "Кукушка и петух";
    • поэзии Александра Олеся "Пчелка и кукушка";
    • басни Григория Сковороды "Кукушка и дрозд".