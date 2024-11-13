Не кажіть, що кує "кукушка": як назвати птаха українською
Українці часто можуть вживати у щоденному мовленні суржикові слова. Зокрема й тому, що не знають українських відповідників.
Не є винятком навіть птахи. Тож 24 Канал продовжує допомагати "очищувати" своє мовлення від "паразитів".
Дивіться також Є два варіанти: як правильно назвати "наволочку" українською
Як правильно назвати "кукушку" українською
Якщо ви хочете розповісти, про те, що побачили чи почули сьогодні, як кує "корисний перелітний птах-самка зі світло- чи бурувато-сірим оперенням, то не називайте його "кукушкою".
В українській мові є свій красивий відповідник – зозуля.
Так називають поширеного у Європі і Азії пернатого, що кладе яйця в чужі гнізда, живиться комахами, зокрема волохатою гусінню.
Як українською назвати "кукушку" / Depositphotos
Прислів'я та приказки
Українська народна творчість містить також чимало цікавих прислів'їв та приказок про зозулю.
- Зозуля своє гніздо не в'є.
- Зозуля собі гнізда не мостить.
- Ще й на нашій вулиці зозуля закує.
- Зозуля житнім колосом удавилася.
- Про те зозуля кує, що свого гнізда не має.
Зозуля у творах українських письменників та поетів
Чимало українських поетів та письменників навіть у назви творів "вкрапили" цю пташку. Тож ви можете взятися за прочитання:
- новели "Три зозулі з поклоном" Григіра Тютюнника;
- оповідання Євгена Гуцала "Зозуля";
- байки Леоніда Глібова "Зозуля і півень";
- поезії Олександра Олеся "Бджілка і зозуля";
- байки Григорія Сковороди "Зозуля та дрізд".