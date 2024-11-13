Не кажіть, що кує "кукушка": як назвати птаха українською

13 листопада 2024, 21:17
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Автор: Марія Волошин

Українці часто можуть вживати у щоденному мовленні суржикові слова. Зокрема й тому, що не знають українських відповідників.

Не є винятком навіть птахи. Тож 24 Канал продовжує допомагати "очищувати" своє мовлення від "паразитів". 

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Як правильно назвати "кукушку" українською 

Якщо ви хочете розповісти, про те, що побачили чи почули сьогодні, як кує "корисний перелітний птах-самка зі світло- чи бурувато-сірим оперенням, то не називайте його "кукушкою".

В українській мові є свій красивий відповідник – зозуля.

Так називають поширеного у Європі і Азії пернатого, що кладе яйця в чужі гнізда, живиться комахами, зокрема волохатою гусінню. 


    Як українською назвати "кукушку" / Depositphotos

    Прислів'я та приказки 

    Українська народна творчість містить також чимало цікавих прислів'їв та приказок про зозулю. 

    • Зозуля своє гніздо не в'є.
    • Зозуля собі гнізда не мостить.
    • Ще й на нашій вулиці зозуля закує.
    • Зозуля житнім колосом удавилася.
    • Про те зозуля кує, що свого гнізда не має.

    Зозуля у творах українських письменників та поетів

    Чимало українських поетів та письменників навіть у назви творів "вкрапили" цю пташку. Тож ви можете взятися за прочитання:

    • новели "Три зозулі з поклоном" Григіра Тютюнника;
    • оповідання Євгена Гуцала "Зозуля";
    • байки Леоніда Глібова "Зозуля і півень";
    • поезії Олександра Олеся "Бджілка і зозуля";
    • байки Григорія Сковороди "Зозуля та дрізд".