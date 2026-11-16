"Курчат рахують восени": что означает эта фразеологическая единица, которая может встретиться на НМТ

В заданиях НМТ встречаются фразеологизмы, значение которых нужно не только распознать, но и правильно истолковать. Такое выражение связано с цыплятами и осенними хозяйственными хлопотами.

Давайте разберемся, что оно означает и как его лучше перевести на украинский язык со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".

Что означает выражение "курчат рахують восени""?

В украинском языке есть немало метких выражений, пришедших из народного быта. Они напоминают о давних хозяйственных привычках и в то же время передают жизненную мудрость. Такое выражение – "курчат рахують восени". Его можно встретить среди заданий на знание фразеологизмов для НМТ.

Это выражение означает, что оценивать результаты работы, планы или чьи-то достижения нужно тогда, когда дело уже завершено. Пока результат неизвестен, рано радоваться успеху, рассчитывать на прибыль или хвастаться победой.

Например: "Не спеши праздновать победу, ведь цыплят считают осенью".

Откуда происходит эта поговорка?

Это выражение связано с крестьянским хозяйством. Весной куры выводили цыплят, но за лето часть молодняка могла погибнуть из-за болезней, хищников, непогоды или нехватки корма. Поэтому реальное количество цыплят, которые выжили и выросли, хозяева могли оценить только осенью.

Отсюда и переносное значение: не стоит подводить итоги преждевременно, ведь обстоятельства еще могут измениться.

Является ли выражение "курчат рахують восени" русизмом?

Здесь есть языковой нюанс. На русском языке поговорка звучит как "цыплят по осени считают". Именно выражение "курчат по осені рахують" языковед Александр Авраменко называет калькой с русского языка. Такую же рекомендацию дает и словарь словоупотребления на портале "Горох".

В то же время в научной литературе можно встретить форму "Курчат восени лічать (рахують)" как украинский эквивалент русской поговорки. Поэтому в отношении распространенного варианта без предлога "по" существуют разные лингвистические оценки.

Обратите внимание! Слово "считаю" не всегда переводится на украинский как "рахую". А выражение "я рахую, что..." часто употребляют под влиянием русского "я считаю". Подробнее – в материале "Не всегда „я считаю“ – означает „я считал“".

Чтобы избежать сомнительной кальки, лучше воспользоваться исконными украинскими поговорками.

Какими другими украинскими выражениями можно заменить?

Александр Авраменко и словари приводят несколько точных соответствий:

"Що було – бачили, що буде – побачимо".

"Восени й курчата курми будуть".

"Восени й горобець багатий".

Также в словаре "Горох" можно найти и такие выражения:

"Кажуть "гоп", як перескочать"

Не кажи "гоп" поки не перескочиш.

"Поки хвалько нахвалиться, будько добудеться".

Все эти поговорки предостерегают от преждевременной радости и самоуверенности.

Как меняются фразеологизмы?

Интересно, что фразеологизмы с течением времени трансформируются и адаптируются к реалиям современности. И эти процессы изучаются.

В работе Ирины Глуховцевой "Словарь модифицированных устойчивых словосочетаний в употреблении конца XX – начала XXI века" (2013) приведено несколько видоизмененных вариантов поговорки о цыплятах:

"Курчат по осені рахують, а гроші – одразу".

"Курчат по осені стріляють".

"Курчат рахують восени, тоді й нестачу списують".

Это примеры языковой игры, с помощью которой авторы публицистических текстов переосмысливают известное выражение.

Интересно знать! В украинском языке есть немало поговорок с названиями птиц. Например, "як з гуски вода", "курчат рахують восени", "краще синиця в руці, ніж журавель в небі". Подробнее о значении выражения "как с гуся вода" и его антонимах читайте в материале "С гуся вода": учительница назвала антонимы к распространенным фразеологизмам перед НМТ.

Какой вариант знаете вы?