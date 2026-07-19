Почему русское выражение "я считаю" не относится к собственному мнению и в каких случаях оно переводится дословно – рассказываем со ссылкой на филолога Светлану Чернышову.

Не "рахувати", а "вважати": когда эти слова нельзя путать

Это выражение, как ни прискорбно, является одной из самых распространенных ошибок, которую допускают не только в разговорной речи, но и в публичном пространстве.

"Я считаю, что это неправильно", "Считаю, что он прав", "Как ты считаешь?" – такие выражения можно услышать довольно часто. Однако они не соответствуют нормам украинского литературного языка.

Лингвисты подчеркивают: глагол "рахувати" в украинском языке прежде всего означает считать, определять количество, вести учет, производить вычисления. Например:

"рахувати гроші";

"рахувати до десяти";

"рахувати витрати";

"рахувати дні".

Почему же так часто говорят "я рахую"? Лингвисты объясняют это влиянием русского языка, где глагол "считать" – многозначный. В частности, он имеет два значения: "лічити" и "вважати". В украинском языке эти значения разграничены разными словами.

Когда речь идет о собственном суждении, мнении, убеждении или оценке, по норме следует употреблять глагол "вважати".

"Я вважаю , що це правильне рішення."

, що це правильне рішення." "Вона вважає , що потрібно зачекати."

, що потрібно зачекати." "Як ти вважаєш ?"

?" "Багато науковців вважають, що..."

Именно такую норму приводят современные словари украинского языка. Глагол "вважати" означает иметь определенное мнение о ком-то или чем-то, оценивать, признавать.

Кроме того, у нас есть еще ряд синонимов, которые помогут выразиться еще ярче:

гадаю,

міркую,

думаю,

мислю,

переконаний,

впевнений.

Как заменить "считаю": смотрите видео

В то же время в словарях можно найти значение глагола "рахувати" – "уважать, считать". Это историческое значение существовало в украинском языке и встречается в классической литературе.

А лингвист советует, как перевести предложение без калькирования, где используется слово "считать":

Считать возможним – Визнати можливим.

Считать своим долгом – Вважати своїм обов'язком.

Я к вам на счет лечения – Я до вас щодо лікування.

Это не в счет – Це не береться до уваги.

Жить за чужой счет – Жити чужим коштом.

В конечном счете – Зрештою, врешті-решт.

Поэтому вместо выражений "Я рахую, що...", "Як ти рахуєш?" лучше сказать: "Я вважаю, що...", "Як ти гадаєш?". Такое употребление слов является более точным и богатым.