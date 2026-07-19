Почему русское выражение "я считаю" не относится к собственному мнению и в каких случаях оно переводится дословно – рассказываем со ссылкой на филолога Светлану Чернышову.
Не "рахувати", а "вважати": когда эти слова нельзя путать
Это выражение, как ни прискорбно, является одной из самых распространенных ошибок, которую допускают не только в разговорной речи, но и в публичном пространстве.
"Я считаю, что это неправильно", "Считаю, что он прав", "Как ты считаешь?" – такие выражения можно услышать довольно часто. Однако они не соответствуют нормам украинского литературного языка.
Лингвисты подчеркивают: глагол "рахувати" в украинском языке прежде всего означает считать, определять количество, вести учет, производить вычисления. Например:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- "рахувати гроші";
- "рахувати до десяти";
- "рахувати витрати";
- "рахувати дні".
Почему же так часто говорят "я рахую"? Лингвисты объясняют это влиянием русского языка, где глагол "считать" – многозначный. В частности, он имеет два значения: "лічити" и "вважати". В украинском языке эти значения разграничены разными словами.
Когда речь идет о собственном суждении, мнении, убеждении или оценке, по норме следует употреблять глагол "вважати".
- "Я вважаю, що це правильне рішення."
- "Вона вважає, що потрібно зачекати."
- "Як ти вважаєш?"
- "Багато науковців вважають, що..."
Именно такую норму приводят современные словари украинского языка. Глагол "вважати" означает иметь определенное мнение о ком-то или чем-то, оценивать, признавать.
Кроме того, у нас есть еще ряд синонимов, которые помогут выразиться еще ярче:
- гадаю,
- міркую,
- думаю,
- мислю,
- переконаний,
- впевнений.
Как заменить "считаю": смотрите видео
В то же время в словарях можно найти значение глагола "рахувати" – "уважать, считать". Это историческое значение существовало в украинском языке и встречается в классической литературе.
А лингвист советует, как перевести предложение без калькирования, где используется слово "считать":
Считать возможним – Визнати можливим.
Считать своим долгом – Вважати своїм обов'язком.
Я к вам на счет лечения – Я до вас щодо лікування.
Это не в счет – Це не береться до уваги.
Жить за чужой счет – Жити чужим коштом.
В конечном счете – Зрештою, врешті-решт.
Поэтому вместо выражений "Я рахую, що...", "Як ти рахуєш?" лучше сказать: "Я вважаю, що...", "Як ти гадаєш?". Такое употребление слов является более точным и богатым.