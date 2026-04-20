Не "кузнечик": как называть это интересное насекомое на украинском
- На украинском языке насекомое, известное как "кузнечик" на русском, правильно называть "коник".
- Слово "коник" происходит от праславянского konikb и связано с поведением насекомого, а "кузнечик" является суржиком, калькой с русского.
Язык - это не только средство общения, но и маркер нашей культуры и идентичности. Ошибки же часто возникают из-за влияния другого языка, привычки или суржика.
Как называть на украинском насекомое "кузнечика", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Как на украинском называть "кузнечика"?
В траве можно заметить немало насекомых, но названия далеко не всех нам известны. Но есть такие, которых называем ошибочно, калькулируя иноязычное слово. Среди таких примеров – "кузнечик", быстрое и прыгучее насекомое.
Форма "кузнечик" – это суржик, калька с русского произношения "кузнечик", которая не имеет места в украинской литературной норме. И разница в том, что за основу взято другое происхождение. В русском – от звуков, которые издает насекомое. Народное воображение связывало пение насекомого с ритмом кузнечного молота из кузницы: кузня – кузнец – кузнечик. На украинском же этот мастер называется – "коваль".
А в украинском языке насекомое называется – "коник", и за основу взято поведение насекомого, его прыгучесть как у малого жеребенка – коника. Слово происходит еще от праславянского konikb "насекомое, прыгающее", связано с konikъ – "небольшой конь" и соответственно по общему признаку – способностью прыгать.
Официальное определение, которое вы найдете в словарях: коником называют вид насекомых отряда прямокрылых, что далеко прыгает, отталкиваясь длинными ногами, и издает сюркотливые звуки.
- "Уже останній коник степовий затих, І вітер ліг на луках спати". (Александр Олесь).
- "Обізвалась трава голосами тисячі своїх жильців: коників, метеликів, жуків". (Панас Мирный).
Кроме официального названия – кузнечик, которое встречается в научной и художественной литературе, можно встретить более десятка диалектизмов, которые даже услышав впервые, сразу понятно, кого так называют:
- стрибунець,
- cкакавка,
- скакун,
- скочок,
- кликунець,
- крилограй,
- кобилка
- кобилиця,
- кобилочка,
- дзюркотун,
- магуш,
- скиць,
- прузик,
- вітрачок,
- кавальок.
И часто к короткому названию добавляют уточнения: коник – стрибунець, зелений, травяний. Вспомните басню Леонида Глебова – "Коник– стрибунець":
"У степу, в траві пахучій,
Коник, вдатний молодець,
І веселий, і співучий,
І проворний стрибунець…"
А латинское название насекомого – Tettigoniidae, этот род прямокрылых более 6400 видов. І не стоит путать кузнечика со сверчком – это разные насекомые.
Итак, правильно говорить – коник. Это слово имеет свою историю и образность, а вариант "кузнечик" – лишь языковая ошибка. Именно поэтому важно знать, как правильно называть даже обычное насекомое.
Знаете эти интересные факты о кузнечиках?
Это прыгающее насекомое видели все и хоть раз пытались поймать в детстве. А их сюрчание – привычный звук теплого летнего вечера. Кроме этого, есть еще немало фактов жизни насекомого, которые поражают:
- Кузнечики распространены на всех континентах планеты, кроме Антарктиды.
- Естественными местами обитания являются нераспаханные участки – луга, степи, пустыни, кустарники, опушки, поляны, редколесья.
- Характерное скрежетание, у большинства видов кузнечиков, могут издавать только самцы.
- Окрас зеленый или коричнево-зеленый, чтобы лучше маскироваться.
- Прыжки кузнечика невероятные – за один прыжок преодолевают расстояние, что в 20 раз превышает длину их тела.
- Летом кузнечики мигрируют на посевы сельскохозяйственных культур, которым могут наносить немалый вред.
- Орган слуха расположен на голенях передних ног.
- Усы кузнечиков длиннее, чем их тело.
- Живет кузнечик всего две недели.
- Глаза кузнечика могут видеть почти на 360 градусов. Именно это помогает им замечать опасность и быстро убегать.
Теперь вы точно запомните, кто такой "коник" и не будете его называть "кузнечиком". Говорите на украинском!