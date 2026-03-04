Точно не "ландыш": в украинском языке этот цветок имеет более интересные названия
За окном изобилует весна, которая уже радует первоцветами. И к каждому из них у нас есть свое название, поэтому не стоит называть цветы россиянизмами.
Какое украинское название у цветка "ландыша", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Как называется цветок "ландыш" на украинском?
Эти изысканные хрупкие белые колокольчики видели все. Они поражают не только видом, но и ароматом, который радует нас в мае. Многие женщины ждут времени цветения этих цветов.
И довольно часто можно встретить русское название цветов – "ландыши", хотя в украинском языке есть своя, которая очень близка к латинской ботанической. Правильное украинское название этого нежного весеннего цветка – "конвалія".
По данным Словаря украинского языка (СУМ-20), "конвалія" – это многолетнее травянистое растение с мелкими белыми цветками-колокольчиками, растущее в лесах и балках и распространенное почти на всей территории Украины, особенно в смешанных и лиственных лесах.
Этимологически слово происходит от латинского Convallaria majalis – "конвалія травнева. Через польский – konwalia и другие европейские языки оно вошло в украинскую лексику.
Русское "ландыш" имеет другое происхождение: от старославянского лѧдъ ("лед") + суффикс, указывающий на раннее цветение во время еще прохладной весны. Поэтому она считается первоцветом, поскольку раньше, во время суровых зим, в мае еще кое-где лежал снег.
И конечно, что это не единственное название растения, некоторые народные и диалектические настолько странные, что сложно догадаться, что это ландыш:
- польова черемуха,
- конвалія запашка,
- вовча кукурудза,
- дикий виноград,
- ванник,
- жердина,
- гладиш,
- любка,
- маївка,
- ранник,
- свічник,
- купена.
Этот цветок часто упоминается в стихах, например у Леси Украинки и песнях, у Виктора Павлика, например. В поэзии часто выступает образом любви и женской красоты.
Ландыш часто выбирают для свадебных букетов невесты, поскольку он символизирует нежность, чистоту, искреннюю любовь, скромность и возвращение счастья. В частности, и в свадебном букете Кейт Мидлтон тоже заметили ландыш.
В Украине цветок достаточно распространен, растет в парках и лесах, часто в садах возле усадеб, где быстро становится густым ковром, который весной радует цветом и ароматом. Это растение теневыносливое, лекарственное, эфиромасличное, декоративное, но одновременно ядовитое.
Во Франции очень любят и уважают ландыш, там он – символ любви. Существует традиция – если юноша подарит букетик ландышей девушке, и она прикрепит его к своей прическе или платью, это будет означать ее согласие выйти за него замуж. 1 мая здесь – праздник ландышей. Эта традиция происходит со времен Карла IX. В этот день люди дарят веточку колокольчиков друг другу. И конечно этот аромат не могли не воплотить в духах, его воспроизвели известные бренды – Chanel, Gucci, Montale.
Интересно! Существует немало легенд о цветке. В одной из них рассказывается, что ландыш пророс из слез Девы Марии, которая оплакивала распятого Христа. В Украине существует легенда, что ландыш вырастает там, куда упадут слезы девушки, которая ждет своего суженого или брата из далекого боевого похода.
Вам уже запахло ландышами? Поэтому называйте цветок правильно – "конвалія", а не ландыш. Это слово имеет международные корни, но в украинской традиции оно приобрело собственный символизм и поэтическую силу.