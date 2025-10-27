Не только "лелітки" и "кияхи": в каких словах Радиодиктанта могли ошибаться украинцы
- Наталья Сумская прочитала текст радиодиктанта Радиодиктанта-2025, автором которого является Евгения Кузнецова.
- Среди сложных для написания слов были: "лелітки", "нишпорити", "пітятко", "допіру", "кияхи" и другие.
Сегодня украинцы писали Радиодиктант национального единства. В нынешнем тексте были слова, которые некоторые могли слышать впервые и допустить ошибки.
В написании каких слов украинцы могли допустить ошибку, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".
Смотрите также День украинской письменности и языка: красивые поздравления и открытки к этому дню
Какие слова самые сложные на Радиодиктанте-2025?
Сегодня 27 октября 2025 года, в День украинской письменности и языка украинцы писали ежегодный Радиодиктант.
Автором текста под названием "Надо жить!" стала Евгения Кузнецова, украинская писательница, переводчица и ученый. А текст диктанта прочитала Наталья Сумская, народная артистка Украины.
Вдохновенный текст содержал ряд слов, которые некоторые могли слышать впервые, не знать их значения, поскольку их не так часто употребляют в речи. Поэтому участники написания диктанта могли допустить ошибку. А еще – вспомнить изменения новой редакции украинского правописания.
Интересно! в 2024 году к Радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.
Вот подборка слов из диктанта и правильное их написание, опираясь на и на объяснения ресурса "Словарь.UA":
- Лелітки ("сукня з лелітками") – круглые украшения-блестки или блестящие пятнышки или название цветка.
- Нишпорити – старательно искать, заглядывая в разные места.
- Пытятко – так называют цыпленок, птенец. Диалектное слово.
- Допыру – то же, что и "только что" или "только". Диалектизм.
- Пывсили – наречие, что означает наполовину силы, не в полную силу. Пишется вместе, ведь это одно слово со значением "не в полную силу".
- Кияхи – початки кукурузы. Диалектизм.
- Півтони – сложное существительное с первой частью "пів", что пишется слитно, потому что это сплошное понятие.
- Скніти – ныть, терять силы, изнемогать от однообразного и долгого выполнения чего-либо, жить в сложных условиях.
- Між'яр'я – интересное слово с двумя апострофами: первый – на стыке приставки и корня, второй после твердого р.
- Гризота – душевные страдания, мучения или беспокойное, тревожное состояние.
Поздравляем, если вы знаете значение этих слов и написали их правильно! А ваши диктанты можно прислать на проверку. Работы будут принимать как бумажным письмом, так и фото или скан текста вашего диктанта.
Бумажный текст присылайте по адресу: 01001 город Киев, улица Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее чем 28 октября.
Сфотографированный / сканированный написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и прислать его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.
Важно! После обнародования текста Радиодиктанту – электронные письма не будут принимать! Присланные работы проверит профессиональная комиссия.