"Поймете, можете ли работать с детьми": лучшая учительница-2024 дала советы начинающим
Победительница Global Teacher Prize Ukraine Леся Павлюк рассказала, как начинающим учителям понять, что работа педагога – это именно их путь и смогут ли они работать с детьми.
Учительница начальных классов Лицея № 7 Ивано-Франковского городского совета Леся Павлюк в интервью для "Новой украинской школы" делится советами для начинающих учителей, пишет 24 Канал.
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Что советует новичкам победительница
Леся учительницей мечтала стать с детства, поэтому для себя даже не рассматривала другую профессию. А вот, студентам-педагогам советует следующее, чтобы не ошибиться со специальностью.
Студентам последних курсов педагогических специальностей, следует отнестись серьезно к практике в школах. Именно тогда можно понять, действительно ли работа в учебном заведении вам по душе и сможете ли вы работать с детьми.
А еще вы сможете определить свои сильные и слабые стороны, пообщаетесь вживую с детьми, учителями-практиками. Очень важно не бояться спрашивать советов у более опытных коллег и просить о помощи.
В свое время мне очень повезло с коллективом, поэтому на все мои десятки вопросов охотно отвечали и помогали. Это в определенной степени облегчило мне адаптационный период,
– рассказала госпожа Леся
Нормальным является то, что вы можете ошибаться Не все удается с первого раза так, как вы себе запланировали. И главное – стоит тренировать в себе гибкость и адаптивность.
Поэтому быть учителем/кой в 2025 году – это значит уметь адаптироваться и тренировать в себе гибкость, устойчивость и эмоциональную стабильность,
– отмечает победительница.
Мир быстро развивается, люди привыкают к различным цифровым средствам то ли для общения, то ли для работы и учебы, и дети не исключение, а педагогам в эти процессы надо быть включенными особенно. Быть готовыми учиться и учить.