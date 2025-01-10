"Поймете, можете ли работать с детьми": лучшая учительница-2024 дала советы начинающим

Победительница Global Teacher Prize Ukraine Леся Павлюк рассказала, как начинающим учителям понять, что работа педагога – это именно их путь и смогут ли они работать с детьми.

Учительница начальных классов Лицея № 7 Ивано-Франковского городского совета Леся Павлюк в интервью для "Новой украинской школы" делится советами для начинающих учителей, пишет 24 Канал.

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Что советует новичкам победительница

Леся учительницей мечтала стать с детства, поэтому для себя даже не рассматривала другую профессию. А вот, студентам-педагогам советует следующее, чтобы не ошибиться со специальностью.

Студентам последних курсов педагогических специальностей, следует отнестись серьезно к практике в школах. Именно тогда можно понять, действительно ли работа в учебном заведении вам по душе и сможете ли вы работать с детьми.

А еще вы сможете определить свои сильные и слабые стороны, пообщаетесь вживую с детьми, учителями-практиками. Очень важно не бояться спрашивать советов у более опытных коллег и просить о помощи.

В свое время мне очень повезло с коллективом, поэтому на все мои десятки вопросов охотно отвечали и помогали. Это в определенной степени облегчило мне адаптационный период,

– рассказала госпожа Леся

Нормальным является то, что вы можете ошибаться Не все удается с первого раза так, как вы себе запланировали. И главное – стоит тренировать в себе гибкость и адаптивность.

Поэтому быть учителем/кой в 2025 году – это значит уметь адаптироваться и тренировать в себе гибкость, устойчивость и эмоциональную стабильность,

– отмечает победительница.

Мир быстро развивается, люди привыкают к различным цифровым средствам то ли для общения, то ли для работы и учебы, и дети не исключение, а педагогам в эти процессы надо быть включенными особенно. Быть готовыми учиться и учить.