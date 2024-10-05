Лучшей учительницей Украины в 2024 году стала Леся Павлюк из Ивано-Франковска
Источник:Суспильне
В субботу, 5 октября, в Киеве состоялась церемония награждения национальной премией Global Teacher Prize Ukraine. Ее завоевала учительница начальных классов из Ивано-Франковска.
Учительница начальных классов лицея № 7 Ивано-Франковского горсовета Леся Павлюк также победила в номинации "Выбор украинцев" через опрос на национальной платформе Дія.Освіта. За нее проголосовали больше всего - 23,8 процентов людей из более чем 13 тысяч.
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Реакция учительницы на победу
В комментарии Суспильному Леся Павлюк поделились своими первыми эмоциями. Она рассказала, что победа оказалась для нее неожиданной. Также ее приятно удивила поддержка украинцев.
Учительница призналась, что трижды подавалась на премию. В этом году решила, что будет участвовать в конкурсе в последний раз. "И так получилось, что победила", – говорит женщина.
За победу в номинации "Выбор украинцев" учительницу наградили образовательным путешествием в Финляндию. Также Леся Павлюк получит 1 миллион гривен на осуществление образовательной мечты. Куда планирует потратить деньги, победительница не говорит. Отмечает, что имеет несколько хороших идей.
Отметим, что за победу в номинации соревновались более 3000 педагогов.
Что известно о Лесе Павлюк
Леся Павлюк одной из первых в лицее № 7 начала работать с инклюзивным классом еще до реформы НУШ. Она разрабатывает новые методики и внедряет их в учебный процесс.
В 2020 году она попала в ТОП-50 лучших учителей Украины. Также женщина является победительницей областного тура всеукраинского конкурса "Учитель года - 2019" в номинации "Учитель инклюзивного класса".