В Черкассах школьники уйдут на летние каникулы уже в мае

В Черкассах школьники уйдут на летние каникулы в соответствии с утвержденным планом. Их отдых стартует 30 мая.

Уменьшать продолжительность каникул летом в городе не планируют. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя мэра Черкасс Анастасии Чубиной Суспильному.

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Когда будут летние каникулы в школах Черкасс

Чубина отметила, что дату завершения учебного года 2024 – 2025 в школах согласовали раньше. Это 30 мая.

Мы движемся по плану, который утвержден, то есть пока никаких изменений по уменьшению продолжительности каникул нет. Понятно, что будут добавлены какие-то часы на подготовку к ВНО или другой учебной работы, но учебный год мы завершаем вовремя,

– заявила она.

И добавила: мы выдерживаем норму 175 дней в году и учебный год заканчивается по плану.

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