Для лиц из ВОТ и с территорий активных боевых действий, условия поступления были несколько изменены

Недавно Министерство образования и науки Украины внесло некоторые изменения в порядок поступления в высшие учебные заведения в 2026 году. Таким образом планируется оказать поддержку абитуриентам из прифронтовых территорий.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. В ведомстве также уточнили, кто может претендовать на льготный прием и какие изменения вступили в силу.

Как будут поступать абитуриенты из ВОТ и территорий активных боевых действий

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, желающих принять участие в конкурсе на места государственного заказа в рамках квоты-2, отменены ограничения относительно даты переезда. Ранее требовалось выехать после 1 октября года, предшествовавшего поступлению.

Обратите внимание! Квота-2 – это отдельно зарезервированные бюджетные места для абитуриентов на бакалавриат, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, независимо от того, находятся ли они там до сих пор или уже выехали.

Такие абитуриенты имеют право на специальные условия поступления в вузы, а именно – право на квоту-2. Они не конкурируют за все бюджетные места вместе с другими абитуриентами. Для таких абитуриентов выделяется отдельная часть бюджетных мест по квоте-2.

Если абитуриент переехал до 1 октября 2025 года, он поступает по результатам НМТ, но участвует в конкурсе в рамках квоты-2. Это повышает его шансы на поступление.

Если абитуриент продолжает находиться на вышеупомянутых территориях или переехал после 1 октября 2025 года, он может выбрать один из двух вариантов поступления: использовать результаты НМТ или пройти собеседования по предметам НМТ в выбранном вузе.

Важно! До подачи первого заявления на поступление такие абитуриенты должны обратиться в приемную комиссию любого вуза для регистрации соответствующей льготы в ЕДЕБО.

Напомним, что подача заявлений на бакалавриат (и медицинскую магистратуру) начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.

Какие изменения произошли недавно