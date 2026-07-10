Про це інформує Міністерство освіти і науки України. У відомстві також уточнили, хто може претендувати на пільговий вступ та які зміни.

Як вступатимуть абітурієнти з ТОТ і територій активних бойових дій

Для вступників із тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій, які хочуть взяти участь у конкурсі на місця державного замовлення в межах квоти-2, скасували обмеження щодо дати переміщення. Раніше потрібно було виїхати після 1 жовтня року, що передував вступу.

Зверніть увагу! Квота-2 – це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників на бакалаврат, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, незалежно від того, чи вони досі перебувають там, чи вже виїхали.

Такі вступники мають право на спеціальні умови вступу до вишів, а саме — право на квоту-2. Вони не конкурують за всі бюджетні місця разом з іншими вступниками. Для таких абітурієнтів виділяють окрему частину бюджетних місць за квотою-2.

Якщо вступник переїхав до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ, але бере участь у конкурсі в межах квоти-2. Це підвищує його шанси на вступ.

Якщо вступник продовжує перебувати на вищезгаданих територіях або переїхав після 1 жовтня 2025 року, він може обрати один із двох варіантів вступу: використати результати НМТ або пройти співбесіди з предметів НМТ в обраному виші.

Важливо! До подання першої заяви на вступ такі вступники повинні звернутися до приймальної комісії будь-якого ЗВО для реєстрації відповідної пільги в ЄДЕБО.

Нагадаємо, що подання заяв на бакалаврат (і медичну магістратуру) розпочнеться з 19 липня і триватиме до 18:00 1 серпня.

Які зміни відбулися недавно