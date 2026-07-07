Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Які основні новації, читайте далі.

Що змінилося у правилах вступу 2026 року

Регіональні коефіцієнти

Уточнили значення регіонального коефіцієнта (РК) для підвищення шансів вступників до закладів у зонах, що потребують особливої підтримки. РК становить 1,04 для закладів Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей і 1,07 для Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Розширення дистанційного формату випробувань

Відтепер творчі конкурси та фахові іспити можуть проходити дистанційно не лише вступники з ТОТ, а й ті, хто складав НМТ або ЄВІ на територіях активних або можливих бойових дій за рішенням приймальної комісії.

Поліцейські та рятувальники, які виконують завдання в зоні бойових дій або на прифронтових територіях, також отримали право на дистанційні іспити за умови надання підтвердних документів про відрядження.

Також виші можуть дозволити складати вступні іспити дистанційно майбутнім докторам філософії та мистецтва. Таке саме право матимуть і бакалаври, магістри чи аспіранти, які вирішили здобути такий самий рівень освіти, але за іншою спеціальністю.

Уточнення для вступників із ТОТ (квота-2)

Для вступників із ТОТ та зон активних бойових дій скасували обмеження щодо дати переміщення (раніше вимагали переміщення після 1 жовтня року, що передує вступу). Це значно розширює коло осіб, які можуть скористатися квотою-2.

Оновлення в алгоритмі адресного розміщення

Для забезпечення прозорості та справедливості під час розподілу бюджетних місць запровадили поділ на технічні конкурси за результатами лише НМТ/ЄВІ/ЄФВВ та за результатами внутрішніх іспитів закладу.

Захист приватності та відеофіксація

Хоча відеозапис усіх іспитів (крім фахових) залишається обов'язковим, відеозаписи осіб з інвалідністю, поліцейських, рятувальників і жителів ТОТ не оприлюднюють у відкритому доступі, а лише зберігають у приймальній комісії для верифікації.

Магістратура: результати ЄДКІ

Вступники на магістерські програми з охорони здоров'я на основі раніше здобутого ступеня бакалавра (крім спеціальності "Фармація") можуть використовувати результати Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (Крок Б) за 2024, 2025 або 2026 роки. Для них розробили спеціальну таблицю переведення балів у шкалу 100 – 200.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Як раніше змінили правила вступної кампанії до вишів

Раніше МОН запровадило такі зміни: