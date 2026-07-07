Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. О основных нововведениях читайте далее.

Что изменилось в правилах поступления в 2026 году

Региональные коэффициенты

Уточнили значение регионального коэффициента (РК) для повышения шансов абитуриентов при поступлении в учебные заведения в зонах, нуждающихся в особой поддержке. РК составляет 1,04 для учебных заведений Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей и 1,07 для Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Расширение дистанционного формата экзаменов

Отныне творческие конкурсы и профессиональные экзамены могут проходить дистанционно не только абитуриенты из ТОТ, но и те, кто сдавал НМТ или ЕВИ на территориях активных или возможных боевых действий по решению приемной комиссии.

Полицейские и спасатели, выполняющие задачи в зоне боевых действий или на прифронтовых территориях, также получили право на дистанционные экзамены при условии предоставления подтверждающих документов о командировке.

Кроме того, вузы могут разрешить сдавать вступительные экзамены дистанционно будущим докторам философии и искусства. Такое же право будет предоставлено и бакалаврам, магистрам или аспирантам, которые решили получить тот же уровень образования, но по другой специальности.

Уточнение для абитуриентов из ТОТ (квота-2)

Для абитуриентов из ТОТ и зон активных боевых действий отменили ограничения относительно даты переезда (ранее требовался переезд после 1 октября года, предшествующего поступлению). Это значительно расширяет круг лиц, которые могут воспользоваться квотой-2.

Обновления в алгоритме адресного распределения

Для обеспечения прозрачности и справедливости при распределении бюджетных мест ввели разделение на технические конкурсы по результатам только НМТ/ЕВИ/ЕФВВ и по результатам внутренних экзаменов учебного заведения.

Защита конфиденциальности и видеофиксация

Хотя видеозапись всех экзаменов (кроме профессиональных) остается обязательной, видеозаписи лиц с инвалидностью, полицейских, спасателей и жителей ТОТ не публикуются в открытом доступе, а лишь хранятся в приемной комиссии для проверки.

Магистратура: результаты ЕГКЭ

Абитуриенты на магистерские программы в области здравоохранения на основе ранее полученной степени бакалавра (кроме специальности "Фармация") могут использовать результаты Единого государственного квалификационного экзамена (Крок Б) за 2024, 2025 или 2026 года. Для них разработана специальная таблица пересчета баллов в шкалу 100–200.

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Как ранее изменили правила вступительной кампании в вузы

Ранее МОН ввело следующие изменения: