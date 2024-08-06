Лицеи МВД для 10 – 11 классов начнут работу уже в этом году

В этом году стартовал первый набор на 10 – 11 классы в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД. Сейчас абитуриенты прислали более 1100 заявок на поступление.

Как рассказала госсекретарь МВД Украины Инна Ящук, это представители семей, члены которых служили или служат в Силах безопасности и обороны Украины: Нацгвардии, Госпогранслужбе, Национальной полиции, ВСУ, СБУ.

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Лицей МВД для детей

В этом году в 5 лицеев МВД планируют набрать 475 детей. Эти учебные заведения будут функционировать за счет государственного бюджета – то есть дети будут находиться на полном содержании государства.

Учебная программа в таких лицеях соответствует государственному стандарту Украины и содержит две составляющие – основную и вариативную. Первая является типовой и утвержденной Минобразования, а вторая будет наполнена интерактивными и инновационными дисциплинами.

Цель наших лицеев – работать для семей героев, которых мы имеем сегодня, и для формирования будущих героев нашей страны. Мы качественно подошли к организации образовательного учебно-воспитательного процесса и формируем развитую инфраструктуру по этому поводу. В этих лицеях в процессе обучения будут применяться самые современные технологии и методики,

– отметила Инна Ящук.

К слову, в июле глава МВД Игорь Клименко анонсировал открытие лицея МВД в Кривом Роге. Учебный год в учебном заведении стартует 15 октября. Министр Клименко отметил, что важным условием для поступления является базовое среднее образование. Подача заявок уже закончена.