Як розповіла держсекретар МВС України Інна Ящук, це представники родин, члени яких служили або служать у Силах безпеки та оборони України: Нацгвардії, Держприкордонслужбі, Національній поліції, ЗСУ, СБУ.

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Ліцей МВС для дітей

Цього року до 5 ліцеїв МВС планують набрати 475 дітей. Ці заклади освіти функціонуватимуть рахунком державного бюджету – тобто діти перебуватимуть на повному утриманні держави.

Навчальна програма у таких ліцеях відповідає державному стандарту України та містить дві складові – основну та варіативну. Перша є типовою і затвердженою Міносвіти, а друга буде наповнена інтерактивними та інноваційними дисциплінами.

Мета наших ліцеїв – працювати для родин героїв, яких ми маємо сьогодні, і для формування майбутніх героїв нашої країни. Ми якісно підійшли до організації освітнього навчально-виховного процесу і формуємо розвинену інфраструктуру щодо цього. У цих ліцеях у процесі навчання будуть застосовуватися найсучасніші технології та методики,

– наголосила Інна Ящук.

До слова, у липні голова МВС Ігор Клименко анонсував відкриття ліцею МВС у Кривому Розі. Навчальний рік у закладі освіти стартує 15 жовтня. Міністр Клименко зазначив, що важливою умовою для вступу є базова середня освіта. Подача заявок вже закінчена.