Про це після робочої поїздки до Дніпра розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Спочатку на навчання зможуть зарахувати 50 учнів.
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У Кривому Розі буде ще один ліцей МВС
Клименко зауважив, що з початку прийому заявок на вступ до ліцеїв МВС отримали чимало відгуків та побажань. Тому врахували найпопулярніший запит.
Міністр також розповів, що у ліцеї Дніпра вже завершують ремонтні роботи.
З нового навчального року заклад буде готовий прийняти 100 ліцеїстів,
– повідомив Клименко.
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Що відомо про набір у ліцеї МВС
- Недавно МВС оголосило набір до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання.
- На навчання запрошували дітей українських Героїв, а першочергово – дітей загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників МВС.
- Міністр Клименко зазначив, що важливою умовою для вступу є базова середня освіта.
- Вступна кампанія триватиме до 16 липня.
- Мета набору – формування спільноти патріотичної та мотивованої молоді, щоб діти могли отримати якісну сучасну освіту та розвиватися в комфортних умовах.