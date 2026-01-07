"Лікувати" или "лічити": украинцы часто путают эти два слова, и вот почему
- Слова "лечить" и "лечить" в украинском языке имеют разные значения: "лікувати" означает устранять болезни, а "лічити" – считать или определять количество.
- Путаница между этими словами возникла из-за влияния русского языка, где слово "лечить" близкозвучное с украинским "лічити".
В украинском языке есть слова очень похожие по звучанию, но отличаются они по значению. Впрочем, некоторые считают их синонимами, из-за влияния русского языка.
Какая разница между словами "лікувати" и "лічити" в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на советы ресурса "Родной язык".
"Лікувати" или "лічити" – в чем разница между словами?
В украинском литературном языке есть очень похожих два глагола, которые часто путают и считают синонимами – "лікувати" и "лічити".
Впрочем, эти слова различаются значением и только суржик не видит различий между ними.
Слово "лікувати" означает применять лекарства или другие средства для устранения боли, болезни, недуга. Родственные слова с одним корнем – ліки, лікар, лікування, лікувальний, лікарня, лікарняний.
А вот слово "лічити" – уже математический термин: это называть числа последовательно, считать, определять количество, вести подсчеты. Родственными словами являются лічба, лічильник.
Обратите внимание! Считать связано со словом лік, которое выступает в сочетании "без ліку", а также в составе наречия "безліч раз".
А путаница между словами возникла вследствие влияния русского языка. Справочник "Антисуржик", объясняет, что в русском языке есть глагол "лечить" в значении "лечить", который созвучен с украинским "лічити". Поэтому оно укоренилось в украинском языке, но уже как суржик, от которого стоит отказаться и не создавать путаницу.
Использование "лічити" в значении "лікувати" считается языковой ошибкой.
Поэтому, запомните, вы "лікуєте":
- сердце, зубы, печень;
- антибиотиками, травами, гипнозом.
А "лічите" – деньги, машины, дни, минуты. А еще и "лічите", и "рахуєте" на пальцах, медленно.
"Лічити" можно употреблять и в переносном значении, как выражение – "ребра полічили, когда били (или избили) кого-то.
На что еще стоит обратить внимание?
Существует разница и между прилагательными – лікарський, лікувальний, лікарняний..
"Лікарський" – принадлежащий врачу (врачебный халат) или такой, что касается его деятельности (врачебный осмотр).
"Лікувальний" указывает на свойства – оздоровительные, возбуждающие, смирительные, то есть имеет связь с понятиями лекарства или лекарственные травы: "Ромашка и чабрец – растения лечебные".
Интересно! В украинском языке есть слово "лікАрський" – с ударением на втором слоге. Его можно использовать к свойствам – ликАрскі рослини.
А слово "лікарняний" касается больницы – больничный персонал, корпус, больничная кровать.
Поэтому правильно говорить "лікувати" если речь идет о здоровье, а "лікувати" – только о подсчете или назывании чисел. Это два разных глагола, которые путают из-за суржика, но словари и языковеды четко различают их значения. Различайте и вы.