"Лікувати" или "лічити": украинцы часто путают эти два слова, и вот почему

В украинском языке есть слова очень похожие по звучанию, но отличаются они по значению. Впрочем, некоторые считают их синонимами, из-за влияния русского языка.

Какая разница между словами "лікувати" и "лічити" в украинском языке

"Лікувати" или "лічити" – в чем разница между словами?

В украинском литературном языке есть очень похожих два глагола, которые часто путают и считают синонимами – "лікувати" и "лічити".

Впрочем, эти слова различаются значением и только суржик не видит различий между ними.

Слово "лікувати" означает применять лекарства или другие средства для устранения боли, болезни, недуга. Родственные слова с одним корнем – ліки, лікар, лікування, лікувальний, лікарня, лікарняний.

А вот слово "лічити" – уже математический термин: это называть числа последовательно, считать, определять количество, вести подсчеты. Родственными словами являются лічба, лічильник.

Обратите внимание! Считать связано со словом лік, которое выступает в сочетании "без ліку", а также в составе наречия "безліч раз".

А путаница между словами возникла вследствие влияния русского языка. Справочник "Антисуржик", объясняет, что в русском языке есть глагол "лечить" в значении "лечить", который созвучен с украинским "лічити". Поэтому оно укоренилось в украинском языке, но уже как суржик, от которого стоит отказаться и не создавать путаницу.

Использование "лічити" в значении "лікувати" считается языковой ошибкой.

Поэтому, запомните, вы "лікуєте":

сердце, зубы, печень;

антибиотиками, травами, гипнозом.

А "лічите" – деньги, машины, дни, минуты. А еще и "лічите", и "рахуєте" на пальцах, медленно.

"Лічити" можно употреблять и в переносном значении, как выражение – "ребра полічили, когда били (или избили) кого-то.

На что еще стоит обратить внимание?

Существует разница и между прилагательными – лікарський, лікувальний, лікарняний..

"Лікарський" – принадлежащий врачу (врачебный халат) или такой, что касается его деятельности (врачебный осмотр).

"Лікувальний" указывает на свойства – оздоровительные, возбуждающие, смирительные, то есть имеет связь с понятиями лекарства или лекарственные травы: "Ромашка и чабрец – растения лечебные".

Интересно! В украинском языке есть слово "лікАрський" – с ударением на втором слоге. Его можно использовать к свойствам – ликАрскі рослини.

А слово "лікарняний" касается больницы – больничный персонал, корпус, больничная кровать.

Поэтому правильно говорить "лікувати" если речь идет о здоровье, а "лікувати" – только о подсчете или назывании чисел. Это два разных глагола, которые путают из-за суржика, но словари и языковеды четко различают их значения. Различайте и вы.