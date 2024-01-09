Теперь украинцы в Польше, а также школьники и студенты украинских учебных заведений смогут бесплатно изучать польский язык или повышать уровень знаний благодаря инновационной системе "Lingva Polska". Программа получила соответствующий гриф Министерства образования и науки, позволяющий использовать эту систему в учебном процессе.

По данным социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, только 22% украинцев, имеющих статус беженцев в Польше, выучили польский язык, при этом большинство из них – поверхностно. Только 10% украинцев могут общаться на польском свободно. При этом основными барьерами, мешающими овладеть иностранным языком, украинцы определили нехватку времени (38%) и нехватку финансов (33%), отмечает 24 Канал.

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Lingva Polska предоставила украинцам бесплатный доступ для изучения польского языка

Ассоциация инновационного и цифрового образования разработала систему изучения польского языка "Lingva Polska". Программа обучения состоит из 30 модулей по 5 уроков и содержит 10 000 упражнений на каждом уровне (А1 и А2). Каждый урок имеет свой тематический диалог и 50 – 70 заданий для усвоения материала. Обучение проходит на реалистических диалогах (кейсах), озвученных носителями языка.

Программа в целом направлена на развитие речевой интуиции, позволяющей строить предложения так, как это делают носители языка. Дополнительно в интерфейс системы включена специальная виртуальная клавиатура с буквами польского алфавита, отсутствующих на обычных клавиатурах компьютеров.

Мы очень тщательно подходили к созданию этого продукта, поэтому прорабатывался каждый элемент системы: это и авторские визуализации к учебному контенту, и диалоги, озвученные носителями языка – профессиональными дикторами и т.д. Уже доступны самые популярные уровни А1 и А2,

– рассказывает Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор сети Украинских образовательных хабов Мария Богуслав.

Учитывая, что Польша является стратегическим партнером Украины и многим украинцам сейчас нужно свободно общаться на польском, МОН приветствует создание программы "Lingva Polska", отметил заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив.

Мы рады, что у украинцев появляются бесплатные возможности для изучения иностранных языков, ведь это способствует развитию личности и открывает множество новых возможностей. Теперь все украинцы за рубежом и в Украине могут бесплатно изучать польский язык, а учителя и учительницы могут использовать эту программу в школах, чтобы сделать обучение более интересным и полезным.

– рассказал Андрей Сташкив.

Проект привлек внимание ставшего его партнером благотворительного фонда Deloitte Poland Foundation и предложил свою финансовую поддержку.

"Мы очень рады, что внесли вклад в создание такого инновационного и полезного инструмента. Надеемся, что Lingva Polska поможет многим украинским преодолеть языковой барьер. Изучение польского языка является одним из способов помочь украинцам адаптироваться в новой для себя стране, а молодому поколению украинцев и поляков лучше понимать друг друга", – отмечает Адам Марюк, президент правления Deloitte Foundation Poland.