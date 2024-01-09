За даними соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, лише 22% українців, що мають статус біженців в Польщі, вивчили польську мову, при тому більшість з них – поверхово. Лише 10% українців можуть спілкуватись польською вільно. При цьому основними бар'єрами, які заважають опанувати іноземною мовою, українці визначили такі: брак часу (38%) та брак фінансів (33%), зазначає 24 Канал.

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Lingva Polska надала українцям безплатний доступ для вивчення польської мови

Асоціація інноваційної та цифрової освіти розробила систему вивчення польської мови "Lingva Polska". Програма навчання складається з 30 модулів по 5 уроків та містить 10 000+ вправ на кожному рівні (А1 та А2). Кожен урок має свій тематичний діалог та 50 – 70 завдань до нього для засвоєння матеріалу. Навчання відбувається на реалістичних діалогах (кейсах), озвучених носіями мови.

Програма в цілому направлена на розвиток мовної інтуїції, що дозволяє будувати речення так, як це роблять носії мови. Додатково в інтерфейс системи включена спеціальна віртуальна клавіатура з літерами польського алфавіту, яких немає на звичайних клавіатурах комп'ютерів.

Ми дуже ретельно підходили до створення цього продукту, тому пропрацьовувався кожний елемент системи: це і авторські візуалізації до навчального контенту, і діалоги, озвученні носіями мови – професійними дикторами тощо. Наразі вже доступні найпопулярніші рівні А1 та А2,

– розповідає виконавча директорка Асоціації інноваційної і цифрової освіти, координаторка мережі Українських освітніх хабів Марія Богуслав.

Зважаючи на те, що Польща є стратегічним партнером України й багатьом українцям наразі потрібно вільно спілкуватися польською, МОН вітає створення програми "Lingva Polska", зазначив заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків.

Ми раді, що в українців з'являються безплатні можливості для вивчення іноземних мов, адже це сприяє розвитку особистості та відкриває безліч нових можливостей. Тож тепер усі українці за кордоном і в Україні мають змогу безплатно вивчати польську мову, а вчителі й учительки можуть використовувати цю програму в школах, щоб зробити навчання цікавішим та кориснішим,

– розповів Андрій Сташків.

Проєкт привернув увагу благодійного фонду Deloitte Poland Foundation, який став його партнером і запропонував свою фінансову підтримку.

"Ми дуже раді, що зробили внесок у створення такого інноваційного та корисного інструменту. Сподіваємось, що Lingva Polska допоможе багатьом українцям подолати мовний бар'єр. Вивчення польської мови є одним зі способів допомогти українцям адаптуватися в новій для себе країні, а молодому поколінню українців та поляків – краще розуміти одне одного", – зазначає Адам Марюк, президент правління Deloitte Foundation Poland.