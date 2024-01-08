Цей трмін перебував у центрі суспільної дискусії протягом усього року. Зокрема, у грудні, коли уряд вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію.

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В Україні назвали слово 2023 року

Серед інших претендентів на звання слова року були такі:

ухилянт;

яйця по 17 гривень;

літо в Криму;

позиційна війна;

конфлікт;

дрон.

Єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку стало ШІ (штучний інтелект).

Зауважимо, що "Мислово" обирає слово року водинадцяте. Основними критеріями під час вибору є популярність слова та соціальна значущість.

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Яке слово було головним за 2022 рік