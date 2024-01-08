Этот термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года. В частности, в декабре, когда правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации.

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В Украине назвали слово 2023 года

Среди других претендентов на звание слова года были следующие:

уклонист;

яйца по 17 гривен;

лето в Крыму;

позиционная война;

конфликт;

дрон.

Единственным словом из общемирового контекста в этом списке стало ИИ (искусственный интеллект).

Заметим, что "Мыслово" выбирает слово года одиннадцатый раз. Основными критериями при выборе являются популярность слова и значимость.

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Какое слово было главным за 2022 год