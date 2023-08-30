Сотрудник МОН высмеял независимость Украины и одобрял оккупацию Литвы: как отреагировал Лисовой

Работник экспертной группы МОН Андрей Василенко в День Независимости отметился сепаратистским постом. Глава ведомства Оксен Лесной не стал откладывать реакцию в долгий ящик.

Что произошло

24 августа Андрей Василенко решил высмеять Независимость на своей странице в фейсбуке. На русском языке он написал, что Акт провозглашения независимости украинцы поддержали только благодаря "пропаганде". Мол, устраним Советский Союз – и все будет хорошо.

Андрей Василенко из МОН высмеял независимость Украины / Фото со страницы в фейсбуке

Независимость Украины он назвал "кидаловым", а советскую оккупацию Литвы вообще назвал "лучшим, что могло произойти с Литвой". Его сообщение быстро получило огласку, но автор не удалил текст.

Что сказали в МОН

На странице МОН в фейсбуке появилось сообщение о приказе нарушить дисциплинарное производство против Андрея Василенко.

"Для нас важно беспокоиться об идентичности украинцев, поддерживать патриотический дух и укреплять национальное сознание. Как Министерство образования и науки мы должны обеспечивать это не только в образовательных программах и заведениях. Мы должны лелеять украинские ценности изнутри, и люди, влияющие на будущее Украины, должны разделять их. Пока принимаем все меры для исправления ситуации", – заявили в министерстве.

Реакция Оксена Лисового

Глава МОН Оксен Лесной определил поведение Андрея Василенко абсолютно позорным.

Я не знаю даже, какую нужно иметь путаницу в голове, чтобы не разобраться в этом информационном поле, в элементарных вещах, имея столько источников.

– сказал Лисовой.

Министр не понимает, как молодой человек может держать в уме такой уровень абсурда. Сразу после публикации сообщения Василенко предложили написать заявление на увольнение, но тот отказался. Поэтому МОН должен уволить его через дисциплинарное производство.

"В нашей команде таким людям не место. Увольнения можно ожидать, даже если человек потом будет обжаловать это в суде. Я с таким человеком в команде не буду работать", – подчеркнул Лисовой.