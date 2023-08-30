Що сталося

24 серпня Андрій Василенко вирішив висміяти Незалежність на своїй сторінці у фейсбуці. Російською мовою він написав, що Акт проголошення незалежності українці підтримали лише завдяки "пропаганді". Мовляв, усунемо Радянський Союз – і все буде добре.

Андрій Василенко з МОН висміяв незалежність України / Фото зі сторінки у фейсбуці

Незалежність України він назвав "кидаловом", а радянську окупацію Литви взагалі назвав "найкращим, що могло статися з Литвою". Його допис швидко набув розголосу, але автор не видалив текст.

Що сказали у МОН

На сторінці МОН у фейсбуці з'явилося повідомлення про наказ порушити дисциплінарне провадження проти Андрія Василенка.

"Для нас надважливо дбати про ідентичність українців, підтримувати патріотичний дух та зміцнювати національну свідомість. Як Міністерство освіти і науки ми маємо забезпечувати це не тільки в освітніх програмах та закладах. Ми маємо плекати українські цінності зсередини, і люди, що впливають на майбутнє України, повинні розділяти їх. Наразі вживаємо всіх заходів для виправлення ситуації", – заявили в міністерстві.

Реакція Оксена Лісового

Очільник МОН Оксен Лісовий визначив поведінку Андрія Василенка абсолютно ганебною.

Я не знаю навіть, яку треба мати плутанину в голові, щоб не розібратися в цьому інформаційному полі, в елементарних речах, маючи стільки джерел,

– сказав Лісовий.

Міністр не розуміє, як молода людина може тримати у голові такий рівень абсурду. Одразу після публікації допису Василенку запропонували написати заяву на звільнення, але той відмовився. Через це МОН мусить звільнити його через дисциплінарне провадження.

"У нашій команді таким людям не місце. Звільнення можна очікувати, навіть якщо людина потім буде оскаржувати це в суді. Я з такою людиною в команді не буду працювати", – підкреслив Лісовий.