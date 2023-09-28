Два украинских учителя – в списке 50 лучших педагогов планеты

Двое украинцев стали финалистами мировой премии для учителей Global Teacher Prize 2023. В списке лучших – Людмила Таболина и Артур Пройдаков.

Людмила Таболина – финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2019. Преподает украинский язык и литературу. Артур Пройдаков – победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021. Также преподает украинский язык и литературу.

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Людмила Таболина и Артур Пройдаков – среди 50 лучших педагогов планеты

Людмила Таболина

Людмила в течение длительного времени работала в Харьковской школе № 73. Впоследствии – директором Харьковской школы № 10. Именно эта школа во время войны стала центром общины и предоставляла укрытие жителям. Чтобы попасть на работу, Людмила преодолевала каждый день 11 километров под обстрелами.

Сейчас Таболина преподает в Киеве в лицее Educator. Ее образовательная мечта – отстроить разрушенные россией учебные заведения, а также оказать поддержку учителям-воинам. Часть призовых средств Людмила хотела бы предоставить фонду "Учитель уходит в ВСУ".

Свои эмоции сейчас я могу описать одним словом – преданность. Преданность себе, образованию, учителям и Украине. Моя миссия – чтобы Украина не стала одной из строк в новостной ленте мира. Я буду продолжать гордиться нашими педагогами и популяризировать наши образовательные подходы, где бы я ни была,

– написала учительница на своей странице в фейсбуке.

Артур Пройдаков

Артур родился в городе Кадиевка. Сейчас это оккупированная часть Луганской области. В ноябре 2014 года покинул маленькую родину из-за войны. Работал в Сумской области в государственной школе в городе Ромны, в киевской школе MIDGARD. Помогал ученикам сдавать ВНО на очень высокий балл.



После 24 февраля 2022 года Артур активно волонтерит. В частности, организовал курсы по украинскому языку для переселенцев. Рассказывал и об агрессии россии и значении учителя сейчас в зарубежных и украинских медиа. Он автор уроков во Всеукраинской школе онлайн. Теперь он развивает украинское образование как учитель украинского языка и литературы в школе Mriy Diy, а также как исполнительный директор в образовательном фонде MriyDiy.

Попытайтесь превратить каждый урок в увлекательный процесс. От вашего сотрудничества с детьми зависит будущее нашего государства. Не бойтесь ответственности. Не бойтесь взаимодействовать с учениками ученицами. У нас есть возможность выполнять свою работу здесь, пока нас оберегают на передовой защитники и защитницы. Давайте выполнять нашу работу настолько качественно, насколько это возможно,

– написал учитель на своей странице в Facebook.